Κοινωνία

Αντιεξουσιαστές σε πολίτες: Μην παρκάρετε δίπλα σε... πολυτελή αυτοκίνητα

Την ευθύνη για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων πριν από ένα μήνα ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών. "Συμβουλές" προς τους... πολίτες.

Την ευθύνη για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να καούν 20 αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών με ανάρτησή τους σε γνωστή ιστοσελίδα του χώρου.

Μάλιστα, η αποκαλούμενη ομάδα "Αναρχικές Ομάδες Νυχτερινών Επιδρομών" συμβουλεύει τους πολίτες να μην παρκάρουν τα μη πολυτελή αυτοκίνητά τους δίπλα σε πολυτελή ώστε "να διευκολύνεται το έργο τους".

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Η πολιτική μας επιλογή να αποτελέσουμε ενεργό κομμάτι της ανατρεπτικής βίας που εξαπλώθηκε σε πολυτελή ΙΧ σε περιοχές της Αττικής το βράδυ της Τρίτης 21/1 προς ξημερώματα της Τετάρτης έχει πολλαπλές στοχεύσεις και είναι ενταγμένη μέσα σε μια ευρύτερη στρατηγική αντιποίνων απέναντι στην κατασταλτική εκστρατεία του κράτους που βάζει στο στόχαστρο καταλήψεις, πρόσφυγες και μετανάστες, όσους ξεφεύγουν εν τέλει από την κανονικότητά τους.

Η εικόνα των δεκάδων κατεστραμμένων πολυτελών οχημάτων είναι μια εικόνα ταξικού πολέμου. Αποδομεί το δόγμα “Νόμος και Τάξη” που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κύριο πολιτικό του εκφραστή τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος λίγες μέρες πριν δήλωνε μετά την πρόσληψη 1500 νέων ειδικών φρουρών ότι η παρουσία των μπάτσων στις γειτονιές θα είναι συνεχής. Οι προσλήψεις των νέων ειδικών φρουρών σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία υπολειτουργόυν και οι καρκινοπαθείς αδυνατούν να λάβουν τις θεραπείες τους αποτελεί από μόνη της μια πρόκληση.

Τα φλεγόμενα πολυτελή οχημάτα στέλνουν ταυτόχρονα και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα αντίποινα για την κατασταλτική εκστρατεία που διεξάγεται έχουν διπλό χαρακτήρα. Από τη μία είναι οι στοχευμένες ενέργειες που στοχεύουν κρατικούς και οικονομικούς πυλώνες. Όσο όμως οξύνεται η προσπάθειά σας να εξοντώσετε το αναρχικό κίνημα, τα αντίποινα αποκτούν έναν χαρακτήρα ασύμμετρο με στόχο την απορρύθμιση της ομαλής λειτουργίας της αθηναϊκής μητρόπόλης. Είναι αντίποινα που μεταφέρουν το πολιτικό κόστος των επιλογών σας στα προνόμια της μεσοαστικής – αστικής κοινωνικής σας βάσης, δημιουργώντας έναν αντίστροφο κοινωνικό αυτοματισμό που προκαλεί πολιτική φθορά στην κυβέρνησή σας. Τα πολυτελή οχήματα που πυρπολήθηκαν μαζικά είχαν όλα τους αξία μεγαλύτερη των 40.000 ευρώ και αποτελούν σύμβολα πλούτου και κατοχύρωσης των ταξικών προνομίων σε βάρος των φτωχών, των κοινωνικά αποκλεισμένων, των περιθωριοποιημένων της καπιταλιστικής κοινωνίας».

Και καταλήγουν με το υστερόγραφο: «Λυπούμαστε για το γεγονός ότι δύο άσχετα οχήματα που βρίσκονταν κοντά στα πολυτελή που πυρπολήσαμε καταστραφήκανε. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν στις προθέσεις μας και είναι ένα γεγονός που δε μας αφήνει αδιάφορους. Θα παρακαλούσαμε τους ιδιοκτήτες μη πολυτελών οχημάτων να αποφεύγουν να σταθμεύουν δίπλα σε πολυτελή οχήματα, διευκολύνοντας έτσι το έργο μας».