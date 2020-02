Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: Η Τουρκία καθιστά σαφές ότι η διαπραγμάτευση γίνεται με τους δικούς της όρους (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων σχολιάζει τις προκλήσεις στην Τουρκία στο Αιγαίο.