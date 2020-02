Αθλητικά

Τέλος η χρονιά για τον Κάιρι Ίρβινγκ

Άσχημα τα νέα για τον άσο των Νετς καθώς χάνει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν...

Χωρίς τον Καϊρί Ιρβινγκ θα πορευτούν οι Νετς μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Μπρούκλιν, ο Ίρβινγκ θα υποβληθεί σε επέμβαση στον δεξιό ώμο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα, ταλαιπωρεί από την αρχή της σεζόν τον Ίρβινγκ, που είχε χάσει 26 ματς στο διάστημα από τα μέσα του Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου.

Στην φετινή σεζόν και σε 20 αγώνες ο Ίρβινγκ είχε 27.4 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ, μέσο όρο σε 33 λεπτά συμμετοχής.