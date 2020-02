Κόσμος

Φωτιά σε βυτιοφόρο έστειλε τον καπνό στο… “Θεό” (εικόνες)

Διακοπή της κυκλοφορίας μετά τη μεγάλη φωτιά στο βυτιοφόρο.

Τεράστια φωτιά και διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε βυτιοφόρο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το μεγάλο όχημα αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της Ινδιαναπολις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από περαστικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Λεπτομέρειες για το ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές.