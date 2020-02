Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» προβλέπει για όλα τα ζώδια, σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας.