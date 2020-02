Πολιτική

Παυλόπουλος: Καμία διαπραγμάτευση για το ψευτομνημόνιο Τουρκίας- Λιβύης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας από τα Ιωάννινα, με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους.

Καμία διαπραγμάτευση για το ψευτομνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, από τα Ιωάννινα, όπου παρίσταται στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 107 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Έστειλε ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς της Τουρκία, ότι η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη της νομιμότητας, θα επιβάλει τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο κ.Παυλόπουλος μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Μπιζανομάχων, σε δήλωσή του χαρακτήρισε, «την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον Ελληνικό Στρατό την 21η Φεβρουαρίου 1913, ως ένα εμβληματικό ιστορικό δίδαγμα της ευψυχίας των Ελλήνων σε όλους τους αγώνες για την υπεράσπιση της Πατρίδας».

Μάλιστα υπογράμμισε ότι πρόκειται για «δίδαγμα, το οποίο συμπυκνώνεται στην προειδοποίηση, προς κάθε κατεύθυνση, ότι για εμάς, τους Έλληνες, δεν υπάρχει δίκαιο του ισχυρού, αλλά μόνον η ισχύς του Δικαίου».

Και συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Αυτό το μήνυμα, ευκρινές και ισχυρό και υπό όρους αρραγούς ενότητας, στέλνουμε σήμερα από εδώ, τα Ιωάννινα, προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς την Τουρκία. Με την αυτονόητη προσθήκη, ότι η Τουρκία θα αντιληφθεί πως ως εγγυητές της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας θα επιβάλουμε τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, στο σύνολό τους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα θωρακίζουμε το έδαφος, τα σύνορα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας, που είναι και έδαφος, σύνορα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν αποδεχόμαστε την αυθαιρεσία της Τουρκίας ως προς την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας, διευκρίνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι η χώρα πρέπει να διαπραγματευτεί το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. «Καθιστούμε, για μιαν ακόμη φορά, σαφές πως το «ψευτομνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης», είναι παντελώς ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Άρα, κατ' ουδένα τρόπο μπορεί για την Ελλάδα να αποτελέσει αντικείμενο οιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Τα ανωτέρω συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, και ότι θα ασκούμε, ελευθέρως και δίχως εκπτώσεις, το αναφαίρετο δικαίωμά μας να θωρακίζουμε αμυντικά τα νησιά μας, έναντι της προκλητικής τουρκικής απειλής και ότι θα εγγυώμεθα όλα τα δικαιώματα της ελληνικής θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» υπογράμμισε.