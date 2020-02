Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Πλοιός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η χήρα του ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη.

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Πλοιός και την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η χήρα του ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη Μαίρη Μπάρκουλη.

«Έφυγε από κοντά μας σήμερα το πρωί ο ηθοποιός Βαγγέλης Πλοιός. Καλό ταξίδι Βαγγέλη μου… Φίλε αγαπημένε», έγραψε η Μαίρη Μπάρκουλη για τον φίλο της για τον οποίο μας είχε ενημερώσει στο παρελθόν ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Βαγγέλης Πλοιός ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Ρία Δελούτση.

Μία από τις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν στο «Παρά Πέντε», ο οποίος υποδυόταν τον πατέρα του Δημοσθένη Πολίτη.

Ο Βαγγέλης Πλοιός γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1937. Σπούδασε κλασσικό μπαλέτο στη σχολή της Έλλης Ζουρούδη. Το 1953 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή του Θεάτρου «Ρεξ» σε χορόδραμα της Έλλης Ζουρούδη. Διδάχτηκε υποκριτική από το Δημήτρη Ροντήρη και μαθήματα φωνητικής και σολφέζ από τον Ζοζέφ Ριτσιάρδη. Το 1956 απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο και άρχισε τη θεατρική του καριέρα.

Το 1998-99 ολοκληρώθηκε ο κύκλος της θεατρικής του διαδρομής στο Ηρώδειο με την κωμωδία του Αριστοφάνη Πλούτος. Έχει υπηρετήσει σε όλα τα είδη θεάματος: Πρόζα, Επιθεώρηση, Οπερέτα, Χορόδραμα, Ρεβύ πίστας, Βαριετέ, Κινηματογράφο, Τηλεόραση.

Το 1978, κατ’ εντολή της ιδιωτικής σχολής Γουναράκη-Μπάξτερ, σκηνοθέτησε την Ειρήνη του Αριστοφάνη (σε παιδική διασκευή της Σοφίας Ζαραμπούκα) με πρωταγωνιστές τους μαθητές της σχολής. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ακροπόλ με μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συνεργάστηκε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο, με όλους τους μεγάλους και καταξιωμένους καλλιτέχνες της εποχής του και υπήρξε αδελφικός φίλος και συνεργάτης του Ντίνου Ηλιόπουλου.

Επίσης συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον θεατρικό επιχειρηματία Βασίλη Μπουρνέλλη στα θέατρα : Ακροπόλ (Ιπποκράτους), Μπουρνέλλη (Λεωφόρο Αλεξάνδρας), Εθνικός Κήπος (Πλατεία Συντάγματος).

Περιόδευσε ανά την Ελλάδα με τον δικό του θίασο και με άλλους θιάσους, ως βασικό στέλεχος. Επίσης, περιόδευσε στην Κύπρο και στην Αίγυπτο.