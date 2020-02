Υγεία - Περιβάλλον

Αυξάνονται οι επαγγελματίες υγείας που εμβολιάζονται

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ η εφετινή περίοδος γρίπης εκτιμάται ότι θα κλείσει με τα μεγαλύτερα ποσοστά αντιγριπικής προστασίας της τελευταίας δεκαετίας.

Εξαιρετικά θετικά μηνύματα παρουσιάζει η εμβολιαστική κάλυψη των επαγγελματιών υγείας σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα οποία αφορούν τόσο στα νοσοκομεία όσο και τα κέντρα υγείας της χώρας.

Σε σύγκριση με την περσινή (2018-2019) περίοδο γρίπης, σημειώνεται σημαντική αύξηση στην εμβολιαστική κάλυψη τόσο στο προσωπικό των νοσοκομείων (στοιχεία σε σύνολο 100 νοσοκομείων - 93 δημόσια, 1 στρατιωτικό & 6 ιδιωτικά νοσοκομεία - που έστειλαν αποτελέσματα μέχρι 31.1.20 (από 27,2% σε 34,3%) όσο και στο προσωπικό των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (από 39,8% σε 50,7%).

Η εφετινή περίοδος γρίπης εκτιμάται ότι θα κλείσει με τα μεγαλύτερα ποσοστά αντιγριπικής προστασίας της τελευταίας δεκαετίας.

«Η εμβολιαστική κάλυψη στο ΕΣΥ έχει ενταθεί, γεγονός που καταδεικνύει, την μεθοδική προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για την μεγιστοποίηση των εμβολιαστικών ωφελειών, το συστηματικό έργο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΟΔΥ και την εμπέδωση από το προσωπικό υπηρεσιών υγείας, της αυτοπροστασίας αλλά και της αίσθησης ευθύνης έναντι των ασθενών.

Στη χώρα μας η Επιτροπή Εμβολιασμού Επαγγελματιών Υγείας κατήρτισε ένα πλήρες εγχειρίδιο για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο υγειονομικής μονάδας το οποίο διανεμήθηκε σε όλες τις δομές υγείας», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΟΔΥ.