Είχε... αποθήκη με λαθραία τσιγάρα στα Εξάρχεια (εικόνες)

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στα ίχνη της "επιχείρησης", μετά από μία σύλληψη έξω απο την ΑΣΟΕΕ.

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο αλλοδαπό, για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και της Νομοθεσίας για τη φορολογία καπνού, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ο συλληφθείς, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Στουρνάρη, έξω από την είσοδο του Πολυτεχνείου, να διακινεί λαθραία καπνικά προϊόντα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 390 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Από την περαιτέρω έρευνα σε υπόγειο διαμέρισμα-αποθήκη στα Εξάρχεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.888 πακέτα τσιγάρων και 218 συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.