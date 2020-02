Οικονομία

Τα παχυλά επιδόματα σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ και οι... αδικίες

Μεγάλες διαφορές στα πρόσθετα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ. Αδικημένοι όσοι εργάζονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Το ποσό που δίνεται για βρεφονηπιακό σταθμό, το σπουδαστικό επίδομα και το γάλα.

Αδικημένοι αισθάνονται οι εργαζόμενοι της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) για τις λεγόμενες «παρεπόμενες παροχές», δηλαδή τα επιδόματα πέραν του μισθού που λαμβάνουν.

Οι περίπου 2.465 εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ, που είναι εσχάτως στην επικαιρότητα εξαιτίας των απεργιών στο μετρό, λαμβάνουν επίδομα βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού που φτάνει τα 340 ευρώ ανά παιδί! Όμως, οι περίπου 4.945 εργαζόμενοι της ΟΣΥ εισπράττουν επίδομα βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού 150 ευρώ ανά παιδί. Για να φτάσει το επίδομα στα 340 ευρώ τον μήνα στους εργαζομένους της ΟΣΥ, πρέπει να στέλνουν τέσσερα παιδιά σε βρεφονηπιακό σταθμό. Σημειώστε πως και οι δύο εταιρείες ανήκουν στον ΟΑΣΑ, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχεται από το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ).

Οι διαφορές μεταξύ εργαζομένων στον όμιλο του ΟΑΣΑ δεν περιορίζονται μόνο στο παχυλό μηνιαίο επίδομα βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού. Επεκτείνονται και σε άλλους τομείς και τις περισσότερες φορές αδικημένοι είναι οι υπάλληλοι της ΟΣΥ, που διαχειρίζεται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Για παράδειγμα οι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ λαμβάνουν και πέντε ευρώ ημερησίως ως «επίδομα σουπερμάρκετ», ενώ οι υπάλληλοι της ΟΣΥ περιορίζονται στην καθημερινή χορήγηση γάλακτος. Στη ΣΤΑΣΥ λαμβάνουν και επίδομα 800 ευρώ τον χρόνο (που μπορεί να καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις) για κάθε τέκνο που σπουδάζει εκτός Αττικής.

Επιπλέον, με βάση την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ), η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει σε κάθε άνδρα εργαζόμενο το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την ασφαλιστική εξαγορά της στρατιωτικής του θητείας, για χρονικό διάστημα μέχρι και 18 μήνες. Για να μην υπάρχουν διακρίσεις, η ΣΤΑΣΥ υποχρεούται να προχωρήσει στην εξαγορά συντάξιμου χρόνου και για τις γυναίκες εργαζόμενες, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες για κάθε τέκνο.

Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ είχε, επίσης, δεσμευτεί με την ισχύουσα ΣΣΕ πως «σε περίπτωση αύξησης των εσόδων της εταιρείας με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου καθώς και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα ποσά των "παρεπόμενων παροχών" θα αυξηθούν μετά από κοινή συμφωνία». Επιπλέον είχε διατηρήσει το καθεστώς της τριήμερης άδειας στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος δώσει αίμα και της τετραήμερης αν δώσει αιμοπετάλια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπερταμείου, οι «παρεπόμενες παροχές» των υπαλλήλων της ΣΤΑΣΥ αντιστοιχούν στο 8,6% του συνολικού μισθολογικού κόστους, που ανέρχεται σήμερα σε περίπου 82,2 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΟΣΥ είναι μόλις 0,8% επί της συνολικής μισθολογικής δαπάνης, που φτάνει τα 139,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Και για να είμαστε πιο ακριβείς, οι «παρεπόμενες παροχές» στη ΣΤΑΣΥ είχαν φτάσει τα 6,6 εκατ. ευρώ το 2017 και αυξήθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ το 2018. Στην ΟΣΥ ήταν μόλις 1,6 εκατ. ευρώ το 2017 και μειώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ το 2018. Στην ουσία, το κόστος των «παρεπόμενων παροχών» στη ΣΤΑΣΥ είναι επταπλάσιο της ΟΣΥ και ας διαθέτει η τελευταία διπλάσιο προσωπικό.

Οι αδικίες μεταξύ ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ δεν περιορίζονται στις «παρεπόμενες παροχές». Περίπου το 18,5% του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ είναι σε διοικητικές θέσεις, ποσοστό που θεωρείται υψηλό για αντίστοιχες εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο πως στην περίπτωση της ΟΣΥ, μόλις το 5,1% του προσωπικού είναι σε διοικητικές θέσεις.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών είχε υποστηρίξει πρόσφατα, αν και δέχθηκε να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση (που είχε καθυστερήσει επί μήνες), πως τα επιδόματα θα εξεταστούν «από μηδενική βάση».

