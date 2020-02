Αθλητικά

Eurobasket 2021: ποδαρικό με το... δεξί για την Εθνική μας

Καλό, αν και ζόρικο το ξεκίνημα στα προκριματικά, κόντρα στην Βουλγαρία.

Η εθνική μπήκε με το... δεξί στην Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 νικώντας, έστω και δύσκολα, τη Βουλγαρία, με 73-63 στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας. Κορυφαίος της «γαλανόλευκης» ο Λευτέρης Μποχωρίδης με 19 πόντους. H εθνική είχε ξεφύγει με +10 (62-52) αλλά οι Βούλγαροι με επιμέρους σκορ 2-10 μείωσαν στο καλάθι (64-62) με εναπομείναντα χρόνο 3:05΄΄. Αν και οι Μαργαρίτης, Μποχωρίδης πέτυχαν από μία βολή, ένα κλέψιμο του πρώτου, σε συνδυασμό με λάθος του Ζαχαρίεφ, οδήγησαν σε ντράιβ του Λίνου Χρυσικόπουλου. Εν συνεχεία, ο Μποχωρίδης πέτυχε 2/2 βολές και ο Κατσίβελης με τρίποντο «σφράγισε» τη νίκη στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της εθνικής στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Ο Ομοσπονδιακής προπονητής, Θανάσης Σκουρτόπουλος, άφησε εκτός αποστολής τους νεαρούς Γιάννη Αγραβάνη και Γιώργο Καλαϊτζάκη. Εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού έμεινε και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης. Τη Δευτέρα (24/2), η εθνική αγωνίζεται εκτός έδρας, απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Tα δεκάλεπτα: 19-17, 40-37, 54-46, 73-63 Τους Μάντζαρη, Μποχωρίδη, Κασελάκη, Αγραβάνη και Καββαδά ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, ενώ οι πέντε πρώτοι της Βουλγαρίας ήταν οι Μποστ, Μίντσεφ, Κοστόφ, Ζαχάριεφ και Βακλίνοφ. Η Βουλγαρία έδειξε νωρίς τις προθέσεις της να βασιστεί στην περιφέρεια, εκτελώντας σουτ τριών πόντων. Μίντσεφ και Μποστ ήταν εύστοχοι έξω από τα 6.75 για το 5-8 υπέρ των φιλοξενούμενων. Η εθνική ισοφάρισε με τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη, αλλά οι παίκτες του Σκουρτόπουλου ήταν άστοχοι επιτρέποντας στη Βουλγαρία να διατηρεί πρωτοπορία με βραχεία κεφαλή. Με νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Στάνιμιρ Μαρίνοφ, οι Βούλγαροι προσπέρασαν 11-15. Κάθε φορά όμως που η Βουλγαρία ξέφευγε ο Λευτέρης Μποχωρίδης φώναζε «παρών» πετυχαίνοντας την ισοφάριση. Ο διεθνής γκαρντ ήταν αυτός που «έγραψε» το 17-17 για να κερδίσει το φάουλ ο Λίνος Χρυσικόπουλος και με 2/2 βολές να διαμορφώσει το σκορ της 1ης περιόδου, 19-17. Με την επανέναρξη, η εθνική ακολουθούσε εκ νέου, προσπέρασε προσωρινά 23-22 με λέι απ του Χάρη Γιαννόπουλου, αλλά οι Ντιμίτροφ και Κοστόφ έπιασαν πάλι... αδιάβαστη την περιφερειακή άμυνα της Ελλάδας, ευστοχώντας σε δύο ακόμη τρίποντα, 26-28. Ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για την «επίσημη αγαπημένη» ήταν ο Βασίλης Καβαδδάς. Με 1:37'' για το ημίχρονο, η εθνική ξέφυγε για πρώτη φορά με +5 (37-32), όταν άρχισε να τροφοδοτεί τον διεθνή σέντερ και αυτός τελείωνε τις φάσεις. Το τρίποντο του πρώτου σκόρερ της εθνικής, Λευτέρη Μποχωρίδη (11π. στο α΄ μέρος) έφερε στο +6 την Ελλάδα (40-34) με 15,9'' μέχρι το ημίχρονο. Εκτός από την θετική παρουσία του Μποχωρίδη, από 7 πόντους μετρούσαν οι Χρυσικόπουλος, Καββαδάς, ενώ από 5 πόντους είχαν σημειώσει οι Γιαννόπουλος, Αγραβάνης. Στον αντίποδα, η Βουλγαρία είχε πάρει 8 πόντους από τους Ντιμιτάρ Ντιμίτροφ και Στάνιμιρ Μαρίνοφ, ενώ 7 πόντους μετρούσε ο Γιόρνταν Μίντσεφ. Δύο λεπτά χρειάστηκε στην 3η περίοδο η εθνική για να πετύχει το πρώτο της καλάθι... δια χειρός Γιαννόπουλου, 42-37. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε ένα ξέσπασμα, ξέφυγε με +9, 49-40. Η Βουλγαρία παρέμεινε απειλητική, κυρίως λόγω της αστοχίας των παικτών του Σκουρτόπουλου, αλλά οι Μποχωρίδης και Λαρεντζάκης έδωσαν λύσεις για το 54-46 στο 30ο λεπτό. Η Βουλγαρία όμως δεν είχε σκοπό να παραδώσει τα «όπλα». Αν και η «γαλανόλευκη» ξέφυγε με +10, 62-52, με 6:23΄΄ εναπομείναντα χρόνο, εν συνεχεία είδε τους Βούλγαρους να κάνουν επιμέρους σκορ 2-10 μειώνοντας στο καλάθι (64-62), 3:05΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ντίμιταρ Ντιμιτρόφ με λέι απ ήταν αυτός που μείωσε στους 2 πόντους. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης ήταν καταλυτικός, αφού πρώτα ευστοχώντας σε 1/2 βολές (65-62) και εν συνεχεία με δικό του κλέψιμο έβαλε σε θέση ισχύος την εθνική. Ο Μποχωρίδης πήρε το φάουλ από τον Ντιμιτρόφ, πέτυχε μία βολή (66-62), για να ακολουθήσει λάθος του Ζαχαρίεφ. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος με ντράιβ έκανε το 68-62, ο Μποχωρίδης είχε 2/2 από τη γραμμή των βολών (70-62) και πλέον όλα είχαν κριθεί, αφού οι παίκτες του Σκουρτόπουλου έδειξαν τη δέουσα σοβαρότητα στο τελευταίο λεπτό. Μάλιστα, ο Κατσίβελης με τρίποντο σήκωσε όρθιο το κοινό της Πάτρας στις κερκίδες του «Δημήτρης Τόφαλος». ΕΛΛΑΔΑ (Σκουρτόπουλος): Μποχωρίδης 19 (3), Χρυσικόπουλος 13 (1), Γιαννόπουλος 7 (1), Κατσίβελης 5 (1), Μαργαρίτης 5, Αγραβάνης 5 (6 ρμπ.), Κασελάκης 5 (1), Καββαδάς 7, Λαρεντζάκης 7 (1), Μάντζαρης (5 ασ.), Σαλούστρος, Σκορδίλης ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Μπαρζόφσκι): Αβράμοφ 1, Μποστ 14 (4), Ντιμιτρόφ 15 (7 ριμπ.), Κοστόφ 3 (1), Μίντσεφ 10 (1), Γκεοργκίεφ 2, Ιβάνοφ, Μαρίνοφ 10 (2), Βακλίνοφ 8, Ζαχαρίεφ