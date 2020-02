Αθλητικά

Όπεν Μασσαλίας: στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει αποφασισμένος να βρεθεί στον τέταρτο τελικό της καριέρας του.

Σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου του στη Μασσαλία παρέμεινε ο Τσιτσιπάς εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 7-5, 6-3 τον Βάσεκ Πόσπισιλ για να προκριθεί, για δεύτερη διαδοχική σεζόν, στα ημιτελικά του ΟΠΕΝ Μασσαλίας.

Ο Τσιτσιπάς είχε απαντήσεις στο πολύ καλό σερβίς του Καναδού τενίστα, δημιούργησε δηλαδή μεγάλο αριθμό ευκαιριών για σπάσιμο σερβίς το οποίο και έκανε τρεις φορές συνολικά.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά με... φόντο τον τελικό είναι ο Κοζάκος Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο οποίος έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Τσιτσιπάς διεκδικεί στη γαλλική πόλη τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του.