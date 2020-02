Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εισήγαγε λαθραία ποτά

Διέθεταν τα αλκοολούχα ποτά στην εγχώρια αγορά, φροντίζοντας για τη διανομή τους σε κάβες στην Αττική...

Πολυμελής σπείρα που εισήγαγε από τη Βουλγαρία μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και αιθυλικής αλκοόλης, τα οποία αποθήκευε, επεξεργαζόταν και στη συνέχεια τα διέθετε σε κάβες ποτών εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης (10 Έλληνες και 4 αλλοδαποί), μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Σε βάρος των συλληφθέντων και ακόμα δύο συνεργών τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και τη νομοθεσία για τη ρύθμιση αγοράς προϊόντων, τα σήματα και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σπείρα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μετέφερε με φορτηγά οχήματα αλκοολούχα ποτά ή ποσότητες οινοπνεύματος, χωρίς νόμιμα παραστατικά σε 6 χώρους. Συγκεκριμένα, σε 2 παράνομα παρασκευαστήρια αλκοολούχων ποτών και 4 αποθήκες που διαχειριζόταν. Στη συνέχεια, οι δράστες αφαιρούσαν τις ξένες ετικέτες και επανατοποθετούσαν πλαστές ελληνικές επώνυμων εταιρειών ή προχωρούσαν στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών με πρώτη ύλη τις ποσότητες οινοπνεύματος που εισήγαγαν.

Αμέσως μετά, διέθεταν τα αλκοολούχα ποτά στην εγχώρια αγορά, φροντίζοντας για τη διανομή τους σε κάβες στην Αττική ή μέσω μεταφορικών εταιρειών σε διάφορα σημεία της χώρας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την καταβολή των αναλογούντων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων στο ελληνικό Δημόσιο. Η σπείρα είχε αναπτύξει συνεργασία με άτομα στη Βουλγαρία, που μετέφεραν με φορτηγά οχήματα αλκοολούχα ποτά, χωρίς παραστατικά καθώς και δεξαμενές οινοπνεύματος για την παράνομη παρασκευή αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Η μεταφόρτωση γινόταν σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων στην Αττική. Οι δράστες για να μην εντοπίζονται εύκολα τα λαθραία ποτά ή το οινόπνευμα κατά τη μεταφορά τους, τα κάλυπταν στο εσωτερικό των φορτηγών, με άλλα προϊόντα τα οποία μετέφεραν με νόμιμα παραστατικά.

Τα μέλη της μίας από τις δύο υποομάδας της σπείρας αναλάμβαναν την αποθήκευση, επεξεργασία, αλλαγή ετικετών και μεταπώληση στη λιανική αγορά λαθραίων αλκοολούχων ποτών που παραλάμβαναν από τη Βουλγαρία. Παράλληλα, η δεύτερη υποομάδα, λειτουργούσε υπό τις οδηγίες Έλληνα, μέλους της οργάνωσης, ο οποίος προμηθευόταν λαθραία εμπορεύματα από τον αρχηγό της. Οι δράστες διαχειρίζονταν δύο αποθήκες, σε Παγκράτι και Βύρωνα, όπου αποκολλούσαν και αντικαθιστούσαν ετικέτες επισήμανσης, καθώς και δύο παρασκευαστήρια αλκοολούχων ποτών όπου παρασκεύαζαν αλκοολούχα ποτά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και Αχαΐας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 19.140 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, 3.431,45 λοιπών αλκοολούχων υγρών, 21.901 φιάλες που περιείχαν 16.084 αλκοολούχα ποτά, 3 φορτηγά οχήματα, 2 ημιφορτηγά, ΙΧ όχημα, μηχανολογικός εξοπλισμός - καζάνια, καθώς και πλήθος πλαστών ετικετών και το χρηματικό ποσό των 3.805 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή Τελωνειακών υπαλλήλων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε. Οι ποσότητες αλκοολούχων ποτών και αιθυλικής αλκοόλης που κατασχέθηκαν θα παραδοθούν στις Τελωνειακές Αρχές για να καταλογιστούν οι διαφυγόντες φόροι, που εκτιμάται ότι ανέρχονται στο ποσό των 810.000 ευρώ, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.