Κοινωνία

Στο εδώλιο γόνος εύπορης οικογένειας για τη δολοφονία μπάτλερ

Παραπέμπεται στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, για τη δολοφονία του 25χρονου μπάτλερ.

Στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί 34χρονος γόνος εύπορης οικογένειας για φόνο ενός μπάτλερ με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα.

Το Φεβρουάριο του 2013, είχε βρεθεί το πτώμα του 25χρονου θύματος να επιπλέει στην πισίνα έπαυλής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μετά από μακροχρόνια έρευνα της Αστυνομίας ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 34χρονο για «ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Το 2018 παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ωστόσο κρίθηκε αναρμόδιο επειδή ο φερόμενος ως δράστης υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία όταν φέρεται πως στραγγάλισε τον 25χρονο μπάτλερ της οικογενείας.

Στις αρχές του 2019 η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Στρατοδικείο και ο στρατιωτικός εισαγγελέας άσκησε νέα ποινική δίωξη εις βάρος του για την ίδιο αδίκημα ενώ μετά την απολογία του στη στρατιωτική ανακρίτρια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Με βούλευμα του στρατιωτικού δικαστικού συμβουλίου, παραπέμπεται σε δίκη και το Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης θα αποφανθεί για την υπόθεση.