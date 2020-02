Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βελτιώνεται ο καιρός με λιακάδες και το θερμόμετρο να παίρνει την ανιούσα. Δείτε τις ειδικές οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Μετά τη σύντομη ψυχρή εισβολή, ο καιρός βελτιώνεται κι έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιακάδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό και μόνο στα ανατολικά και νότια, νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στις Κυκλάδες και την Εύβοια και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα χιονίσει και στα βουνά της με βελτίωση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, αλλά με παγετό θα κυμανθεί στα βόρεια από -4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -3 έως 16 και νοτιότερα από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση από τα βόρεια.

Οδηγίες για αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Αχαΐας, διαπιστώνει την ύπαρξη περονόσπορου στην πατάτα .

Στη Μεσσηνία, το φύτρωμα ξεκίνησε από το πρώτο 10-ημερο του Ιανουαρίου και ελάχιστες καλλιέργειες βρίσκονται στο κλείσιμο. Στην πρώιμη παραλιακή ζώνη της Αχαΐας & Ηλείας το φύτρωμα ξεκίνησε από τις αρχές του Φλεβάρη. Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια.

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος και τη θερμοκρασία, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη των προσβολών (βλ. γραφήματα).

Συστάσεις:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις καιρού για τις επόμενες ημέρες αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νότια. Οι συνθήκες θα επιτρέψουν την εκδήλωση προσβολών.

Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος μεγαλύτερο από 15-20 εκ.) πρέπει να προστατεύονται με 7-ήμερες επεμβάσεις. Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος. Η προστασία για τον Περονόσπορο πρέπει να είναι κυρίως προληπτική. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

