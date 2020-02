Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε "κόκκινο" συναγερμό πέντε περιφέρειες της Ιταλίας. Η Κίνα ανέφερε άλλη μια μείωση των νέων κρουσμάτων. Θετικοί βρέθηκαν τουρίστες που επέστρεψαν από τους Αγίους Τόπους.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 76 σε πέντε περιφέρειες της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, κατά την διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας, στην Ρώμη.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι στο εξής θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τα χωριά και τις κωμοπόλεις στις οποίες σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα του Covid-19. Θα υπάρξουν μόνον περιορισμένες και πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Παράλληλα, προσωρινά, στις περιοχές αυτές σταματούν τα σχολικά μαθήματα και κλείνουν οι διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. «Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε την βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, αλλά βασίζομαι στο αίσθημα ευθύνης των πολιτών», είπε ο Κόντε. Τα μέτρα αυτά αφορούν τουλάχιστον 50.000 άτομα.

Η ιταλική κυβέρνηση, επίσης, αποφάσισε ότι αύριο αναβάλλονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στις περιφέρειες Βένετο και Λομβαρδία, συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών αγώνων της Α' Εθνικής κατηγορίας. Το ιταλικό υπουργείο Yγείας θα μπορεί, επίσης, να απαγορεύει, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο, τις σχολικές εκδρομές, στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

«Η υγεία των Iταλών, στην κλίμακα των αξιών μας, είναι αναμφίβολα στην πρώτη θέση. Θα πληροφορούμε καθημερινά τους πολίτες μας, για το τι ακριβώς συμβαίνει», τόνισε ο Τζουζέπε Κόντε. «Προς το παρόν, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να παυθεί η εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της ιταλικής κυβερνητικής συμμαχίας.

Η Κίνα, την ίδια ώρα, ανέφερε άλλη μια μείωση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού έξω από το επίκεντρο της νόσου, ωστόσο αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησαν ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνει κάποιος προβλέψεις για το ξέσπασμα του ιού καθώς οι νέες μολύνσεις και οι φόβοι για τη μετάδοσή του αυξήθηκαν αλλού.

Η επιτροπή υγείας της Κίνας επιβεβαίωσε σήμερα 648 νέα κρούσματα, όμως μόνο 18 έξω από την επαρχία Χουμπέι, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος έξω από το επίκεντρο αφότου οι αρχές άρχισαν να δημοσιοποιούν δεδομένα πριν από έναν μήνα.

Ωστόσο, οι νέες μολύνσεις έξω από την Κίνα συνεχίζουν να ανησυχούν τις παγκόσμιες υγειονομικές αρχές, με τη Νότια Κορέα να ανακοινώνει σήμερα έναν τέταρτο νεκρό από τον ιό και 123 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 556, μετά τον διπλασιασμό τους από προχθές, Παρασκευή, μέχρι χθες, Σάββατο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως στρέφει τις προσπάθειές του στο να βοηθήσει ευάλωτες χώρες να προετοιμασθούν, περιλαμβανομένων 13 στην Αφρική. Χθες, Σάββατο, εξέφρασε ανησυχία για τον αριθμό των νέων μολύνσεων που δεν έχουν σαφή σχέση με την Κίνα, όπως κάποιο ταξίδι εκεί ή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Περισσότερα από τα μισά νέα κρούσματα στη Νότια Κορέα συνδέονται με την Εκκλησία του Σιντσεοντζί του Ιησού στην πόλη Νταεγού, αφού μια γυναίκα, που είναι γνωστή ως «Ασθενής 31» και η οποία συμμετείχε σε τελετές, διαγνώσθηκε θετική στον ιό την περασμένη εβδομάδα. Η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό.

Η ασθένεια έχει επεκταθεί σε 26 χώρες και εδάφη εκτός της Κίνας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Ρόιτερ. Ο ιός υπήρξε θανατηφόρος στο 2% των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί και ο κίνδυνος θανάτου είναι υψηλότερος για τους πιο ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ τα κρούσματα μεταξύ των παιδιών είναι σχετικά λίγα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Οι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις του ξεσπάσματος επισκίασαν μια συνάντηση των υπουργών Οικνονομικών της Ομάδας των Είκοσι (G20) στη Σαουδική Αραβία, κατά την οποία ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε πως η αναστάτωση που έχει προκληθεί από τον κορονοϊό είναι πιθανό να μειώσει φέτος την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας στο 5,6%, (0,4% κάτω από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου) και να αφαιρέσει 0,1% από την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η επιτροπή υγείας της Κίνας ανακοίνωσε πως ο αριθμός των νέων θανάτων από τον Covid-19, όπως είναι γνωστή η ασθένεια που προκαλείται από τον ιό, είναι 97 και όλοι πλην ενός έχουν σημειωθεί στην επαρχία Χουμπέι. Ογδόντα δύο εξ αυτών σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Ουχάν.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές και οι παλαιστινιακές Αρχές προσπαθούν να ελέγξουν το κύμα φόβου για πιθανό ξέσπασμα του ιού Covid-19, μετά τις πληροφορίες ότι προσκυνητές από τη Νότια Κορέα, που πραγματοποίησαν ταξίδι στους Αγίους Τόπους, διαγνώσθηκαν αργότερα ως φορείς του ιού. Οι εννέα τουρίστες, που βρέθηκαν θετικοί στον ιό μετά την επιστροφή τους στην Νότια Κορέα, επισκέφθηκαν ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους τόπους, όπως ο Ναός του Παναγίου Τάφου στην παλιά Ιερουσαλήμ και η Σπηλιά των Πατριαρχών στην Δυτική Οχθη, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.