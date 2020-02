Οικονομία

“Κλειδώνει” ο επόμενος κύκλος του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ' Οίκον”

«Κλειδώνει» αυτή την εβδομάδα ο επόμενος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» που αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠE - ΜΠΕ, στις αρχές της εβδομάδας θα συγκληθεί διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας των υπουργείων Ενέργειας και Ανάπτυξης προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κονδύλια που θα διατεθούν στον επόμενο κύκλο της προκήρυξης.

Οι προετοιμασίες για την προκήρυξη επιταχύνονται ύστερα από τη συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και την ηγεσία του υπουργείου, για επισκόπηση και προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατευθύνσεις που δόθηκαν αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας για τις κατοικίες, αλλά και των αντίστοιχων προγραμμάτων για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια, καθώς η υλοποίησή τους εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και κατά συνέπεια των λογαριασμών ρεύματος, αερίου κλπ. που πληρώνουν οι καταναλωτές, περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενίσχυση της οικοδομής, αύξηση της απασχόλησης, κ.α.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό οριστικοποιήθηκαν το χρονοδιάγραμμα και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα αφενός για την προκήρυξη των προγραμμάτων, αφετέρου για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Συγκεκριμένα ο προγραμματισμός περιλαμβάνει:

Υλοποίηση του προγράμματος «Ηλέκτρα» για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δημόσιου τομέα ως το τέλος Ιουνίου.

Υλοποίηση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια ως το Σεπτέμβριο.

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι σχετικές διατάξεις θα περιληφθούν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα, τον Μάρτιο.

Επίσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2918/2002 για την ενεργειακή απόδοση με ξεχωριστό νομοσχέδιο που προβλέπεται να κατατεθεί τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) περιλαμβάνει στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 38% στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 500.000 κατοικιών και υπερτριπλασισμός των κονδυλίων που θα φθάσουν τα 500 εκατ. ευρώ το χρόνο. Τα κονδύλια θα κατευθύνονται σε απευθείας ενισχύσεις των ιδιοκτητών, χαμηλότοκα και μηδενικού επιτοκίου τραπεζικά δάνεια, φορολογικές εκπτώσεις, ενώ θα θεσπιστούν και κίνητρα για την κινητοποίηση των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών.