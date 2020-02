Πολιτισμός

Μενδώνη στον ΑΝΤ1: η Κική Δημουλά ανύψωσε τη γυναίκα σε υψηλό ποιητικό επίπεδο

Η Υπουργός Πολιτισμού αποκάλυψε ότι το Υπουργείο είχε ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Κική Δημουλά να προταθεί για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» κι αναφερόμενη στην απώλεια της Κικής Δημουλά, υποστήριξε ότι ήταν μέχρι χθες η μεγαλύτερη εν ζωή Ελληνίδα ποιήτρια.

Η Υπουργός Πολιτισμού, συνδεόταν με προσωπική φιλία με την Κική Δημουλά και όπως είπε «διακρινόταν από τρυφερότητα και αγάπη για όλο τον κόσμο». Συμπλήρωσε δε πως χαρακτηριζόταν για το ήθος της και άξιζε τεράστιο σεβασμό και εκτίμηση.

Όπως είπε η κυρία Μενδώνη, είχε συνομιλήσει με την Κική Δημουλά λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο. «Ταλαιπωρήθηκε πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είχε δίπλα της την οικογένεια της. Πήγα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μαζί με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, αλλά στην κατάσταση που ήταν δεν θελήσαμε να την ενοχλήσουμε και περιοριστήκαμε να ενημερωθούμε για την κατάσταση της υγείας της», αποκάλυψε η Υπουργός.

Η κυρία Μενδώνη, υποστήριξε ότι η Κική Δημουλά, «ανύψωσε τη γυναίκα σε υψηλό ποιητικό επίπεδο» και είπε επίσης ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, είχε ξεκινήσεις τον Ιανουάριο τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προταθεί για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Στην Κική Δημουλά, αναφέρθηκε και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «η Κική Δημουλά έδινε νοήματα με απλές λέξεις».