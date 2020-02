Κοινωνία

Πέθανε ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου που μαχαιρώθηκε από ντελιβερά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 45χρονος ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, ο οποίος δέχθηκε χθες επίθεση με μαχαίρι από τον υπάλληλό του!

Πρόκειται για έναν ντελιβερά, που εισέβαλλε στο χώρο εργασίας του, μαζί με φίλους του, και μαχαίρωσε τον εργοδότη του στο στήθος αφού πρώτα τον ξυλοκόπησε με καρέκλα. Οι δράστες της επίθεσης άφησαν το θύμα αιμόφυρτο και τράπηκαν σε φυγή.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια θαμώνων και εργαζομένων του ταχυφαγείου, που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος πρωταγωνιστής του επεισοδίου εργαζόταν στο κατάστημα μέχρι πριν από δύο εβδομάδες. Παλιότερα είχε εργαστεί στο ταχυφαγείο και ένας ακόμη από τους δράστες. Αμφότεροι έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες χθες (22-02-2020), σε κατάστημα – ψητοπωλείο στο κέντρο της πόλης 32χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, με τρεις ακόμη συνεργούς του, με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρού αντικειμένου τραυμάτισαν θανάσιμα τον 45χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.

Φωτό: thestival.gr