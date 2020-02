Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Τα «κορδελάκια» του υδράργυρου, με τα απότομα σκαμπανεβάσματα που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, μαζί με τις αποκριάτικες σερπαντίνες, πλέκουν ένα απίθανο γαϊτανάκι!

Για αύριο Δευτέρα, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία σε άνοδο αλλά με παγετό στα ηπειρωτικά, θα κυμανθεί στα βόρεια από 0 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 1 έως 19-20 και νοτιότερα από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, βορειοδυτικοί, στα δυτικά και τα νότια 5 με 6, στα πελάγη 7 μποφόρ, που αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει για την αχλαδιά.

Η ψύλλα (Cacopsylla sp.) είναι από τους σημαντικότερους εχθρούς της αχλαδιά. Για την σωστή αντιμετώπιση του εντόμου θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική καταπολέμηση των πληθυσμών της διαχειμάζουσας γενιάς με εφαρμογή χειμερινών λαδιών ή πυρεθρίνες ή σε μείγμα των δύο τα οποία δρουν αποτρεπτικά καθυστερώντας στην ωοτοκία του εντόμου, κάνοντας τους επόμενους ψεκασμούς πιο αποτελεσματικούς .

Επίσης οι χειμερινοί ψεκασμοί είναι απαραίτητοι και εναντίον του κόκκινου τετράνυχου. Θα πρέπει να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αβγά του κόκκινου τετράνυχου εναποτίθενται σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά των δένδρων.

Οι ψεκασμοί με χειμερινά λάδια πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια του λήθαργου μέχρι και το φούσκωμα των οφθαλμών.

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.

Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

