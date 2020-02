Κόσμος

Τραγωδία: Παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από καρναβαλικό άρμα (βίντεο)

Δεύτερος θάνατος στο ίδιο καρναβάλι, μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες.

Τραγικό τέλος είχε ένας νεαρός, που κόλλησε σε καρναβαλικό άρμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Το δυστύχημα συνέβη σε καρναβάλι στη Νέα Ορλεάνη και είναι ο δεύτερος θάνατος που σημειώνεται κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, αφού την περασμένη Τετάρτη, σκοτώθηκε μία 58χρονη γυναίκα.

Δεν είναι σαφές το πώς έγινε το περιστατικό, αλλά το άρμα ήταν από αυτά που συνδέονται με τα προπορευόμενα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο νεαρός παγιδεύτηκε μεταξύ των δύο αρμάτων και παρασύρθηκε από αυτά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας που ήταν κοντά, όπου απλά κατάληξε.

Η παρέλαση ήταν στο τέλος της, για το βράδυ του Σαββάτου, όταν όμως έγινε γνωστό το τι συνέβη, τα υπόλοιπα άρματα, ακυρώθηκαν.