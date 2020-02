Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διακοπή για το Καρναβάλι της Βενετίας και κλίμα πολέμου στην Ιταλία (εικόνες)

Δραματική είναι η κατάσταση στη γειτονική χώρα, όπου πολλαπλασιάστηκαν τα κρούσματα του φονικού ιού. «Σφράγισε» τα σύνορα με το Ιράν η Τουρκία.

Mε απόφαση του περιφερειάρχη του Βένετο, Λούκα Τζάια, σταματούν όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις, μέχρι τα τέλη του μηνός. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η διακοπή των εκδηλώσεων του παραδοσιακού καρναβαλιού της Βενετίας. Θα παραμείνουν κλειστά, επίσης, τα σχολεία, τα μουσεία και τα πανεπιστήμια της περιφέρειας.

Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να θέσουν σε καραντίνα τους 274 μετανάστες και το πλήρωμα του πλοίου Ocean Viking (που ανήκει στην ΜΚΟ Sos Mediterrane) και το οποίο μόλις ελλιμενίσθηκε στο Ποτσάλο της Σικελίας.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, τα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα είναι, πλέον, 132, ενώ 26 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων.

Πόλεις, κυρίως στον ιταλικό βορρά έχουν αποκλειστεί από την υπόλοιπη χώρα, υπό το φόβο περαιτέρω εξάπλωσης των κρουσμάτων που έχουν ήδη καταγραφεί.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άνθρωποι, κάτοικοι και επαγγελματίες, που ήρθαν σε επαφή με όσους έχουν μολυνθεί, έχουν ήδη μπει σε καραντίνα, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Στην επαρχία της Λομβαρδίας, όπου διαγνώστηκε ο πρώτος ασθενής, έχουν υπάρχουν πόλεις με κλειστά σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και καταστήματα, με τις εικόνες να παραπέμπουν σε πόλη – «φάντασμα».

Σε πόλη της επαρχίας Λόντι (Lodi) ο κόσμος σχηματίζει ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ, με την Αστυνομία να επεμβαίνει για να κρατά την τάξη. Λίγο πριν οι Αρχές είχαν ανακοινώσει απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, ζήτησε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της πόλης του, καθ΄όλη την επόμενη εβδομάδα. Ένα προληπτικό μέτρο για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Εξήγησε επίσης, ότι μπορεί να αναβληθούν μεγάλες εκθέσεις που είχαν προγραμματισθεί για το άμεσο μέλλον.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επίσης, είναι πιθανό να ακυρωθούν πολλές από τις κεντρικές εκδηλώσεις του παραδοσιακού καρναβαλιού της Βενετίας. Και στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, με πρωτεύουσα την Τεργέστη, από αύριο μέχρι και το τέλος του μήνα θα παραμείνουν κλειστά τα πανεπιστήμια, όπως και οι μικρές και μεγάλες βιβλιοθήκες της περιοχής.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τέλος, η οικονομική ζημιά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, για τις περιφέρειες του ιταλικού Βορρά, ανέρχεται ήδη στα 18 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.

Παράλληλα, η Τουρκία κλείνει την συνοριακή διάβασή της με το Ιράν, ως ένα μέτρο πρόληψης προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς η Τεχεράνη ανέφερε 43 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό όπως δήλωσε σήμερα, ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότσα. Όλες οι οδικές αρτηρίες και οι σιδηροδρομικές γραμμές προς το Ιράν θα κλείσουν σήμερα στις 17:00 το απόγευμα, ενώ οι πτήσεις από το Ιράν έχουν ανασταλεί, δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους. Οκτώ άνθρωποι έχουν πεθάνει στο Ιράν. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από το νέο κορονοϊό εκτός της Κίνας.

Η Κίνα, την ίδια ώρα, ανέφερε άλλη μια μείωση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού έξω από το επίκεντρο της νόσου, ωστόσο αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησαν ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνει κάποιος προβλέψεις για το ξέσπασμα του ιού καθώς οι νέες μολύνσεις και οι φόβοι για τη μετάδοσή του αυξήθηκαν αλλού.

Η επιτροπή υγείας της Κίνας επιβεβαίωσε σήμερα 648 νέα κρούσματα, όμως μόνο 18 έξω από την επαρχία Χουμπέι, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος έξω από το επίκεντρο αφότου οι αρχές άρχισαν να δημοσιοποιούν δεδομένα πριν από έναν μήνα.

Η Νότια Κορέα αύξησε σήμερα το επίπεδο του συναγερμού της για λοιμώδη νόσο στο υψηλότερο επίπεδο για πρώτη φορά από το 2009, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού ανέβηκαν στα 602 και ο απολογισμός των νεκρών στους έξι. Περισσότερα από τα μισά από τα κρούσματα συνδέονται με μια εκκλησία στη νοτιοανατολική πόλη Νταεγκού αφού μια 61χρονη γνωστή ως «Ασθενής 31», η οποία συμμετείχε σε τελετές εκεί, διαγνώσθηκε θετική στον ιό την περασμένη εβδομάδα. Η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνηση αύξησε τον συναγερμό για τη νόσο στη χώρα στο τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την αύξηση των κρουσμάτων.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στην Κορέα (KCDC) ανακοίνωσαν πως ο αριθμός των μολύνσεων αυξήθηκε κατά 169 και έφθασε τις 602 σε σχέση με μια μέρα νωρίτερα. Από το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, περισσότερα από 300 συνδέονται με την Εκκλησία του Σιντσεοντζί του Ιησού στην πόλη Νταεγκού. Η αύξηση του επιπέδου του συναγερμού επιτρέπει στην κυβέρνηση να στείλει επιπλέον πόρους στην Νταεγκού και στην κομητεία Τσεονγκντό.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε πως το επίπεδο του συναγερμού επιτρέπει επίσης στην κυβέρνηση να απαγορεύσει δημόσιες δραστηριοότητες και να διατάξει το προσωρινό κλείσιμο των σχολείων. Η προηγούμενη φορά που η Νότια Κορέα είχε αυξήσει τον συναγερμό στο υψηλότερο επίπεδο ήταν πριν από 11 χρόνια στη διάρκεια του ξεσπάσματος της γρίπης Α ή H1N1, σύμφωνα με το Yonhap. Τα πρώτα κρούσματα στη Νότια Κορέα συνδέονταν με την Κίνα, όμως οι νέες μολύνσεις επικεντρώνονται στην Νταεγκού, μια πόλη περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, και σε ένα νοσοκομείο στην Τσεονγκντό, μια κομητεία με περίπου 43.000 κατοίκους.