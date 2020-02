Αθλητικά

“Αυτοκράτορας” στη Μασσαλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Open της Μασσαλίας, επικρατώντας του Αλιασίμ στον τελικό.

Την κατάκτηση του Open της Μασσαλίας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πανηγυρίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε με 6-3, 6-4 του Καναδού Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και υπερασπίστηκε τον τίτλο του.

To No 18 στην παγκόσμια κατάταξη, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ, δεν πρόβαλε αντίσταση και ουσιαστικά δεν απείλησε τον Έλληνα τενίστα, γνωρίζοντας την ήττα στον πέμπτο τελικό της καριέρας του, με πιο πρόσφατο αυτόν στο Ρότερνταμ πριν από μία εβδομάδα. Το head to head είναι πλέον ισόπαλο 2-2, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έχει πετύχει δύο σερί νίκες σε βάρος του Καναδού.

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-1 και εν συνεχεία με 5-3, αν και χρειάστηκε να σβήσει τρία μπρέικ πόιντ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια. Στο δεύτερο σετ προσπέρασε με 3-2 και παρόλο που έχασε αμέσως το μπρέικ (3-3), πέτυχε άλλο ένα στη συνέχεια και έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη του.

Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός του 21χρονου τενίστα για το 2020, ενώ πετυχαίνοντας το “repeat” κατέκτησε τον 4ο ATP τίτλο στην καριέρα του σε επτά τελικούς.

Από τη Μασσαλία, ο Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι, όπου την επόμενη εβδομάδα έχει δύσκολη πρεμιέρα με αντίπαλο τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.