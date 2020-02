Κοινωνία

Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ταίναρου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το τάνκερ, που είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία με προορισμό την Ισπανία, υπέστη μηχανική βλάβη.

“Συναγερμός” σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για ακυβέρνητο πλοίο ανοικτά του Ταίναρου.

Η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας και Γυθείου ενημερώθηκε ότι το δεξαμενόπλοιο M/T “LEON ZEUS» σημαίας Παναμά έπλεε ρυμουλκούμενο από το Ρ/Κ “VERNIKOS SIFNOS” Ν.Π. 12503, λόγω ακυβερνησίας του μετά από μηχανική βλάβη, έμφορτο, στη θαλάσσια περιοχή 9 ν.μ. νοτιοανατολικά του Άκρου Ταίναρου, με προορισμό το λιμένα Καλαμάτας.

Το “LEON ZEUS'' είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία με προορισμό την Ισπανία, με 23 άτομα πλήρωμα και φορτίο 32.000 Μ.Τ. GAS OIL.

Το δεξαμενόπλοιο κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο Καλαμάτας, όπου του απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι αποκατάστασης της ζημιάς και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράβαση του άρθρου 17 του Π.Δ.2005.