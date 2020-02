Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς την Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές που προγραμματίζονταν και προγραμματίζονται προς την Ιταλία, μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε περιοχές της γειτονικής χώρας και τη σχετική εισήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, «δρούμε προληπτικά, προστατεύουμε τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς μας από τη μεταδοτική νόσο», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται επίσης πως «προτεραιότητα έχει πάντα η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας. Θα ακολουθήσουν σχετικές εγκύκλιοι για όλες τις δομές εκπαίδευσης».