Αθλητικά

Υπέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός στην καυτή Τούμπα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισαν οι Πειραιώτες στην έδρα του βασικού αντιπάλου τους στην κούρσα για τον φετινό τίτλο.

Νίκη πρωτιάς στην Τούμπα για τον Ολυμπιακό που, με ψυχωμένο και καλά οργανωμένο παιχνίδι, πήρε το μεγάλο ντέρμπι κορυφής από τον ΠΑΟΚ με 1-0. Ο νικητής, με καθαρό μυαλό, σωστή τακτική και διαρκή ρυθμό, κέρδισε τον αγώνα χάρη σε αυτογκόλ που σημείωσε ο Γιαννούλης στο ξεκίνημα της επανάληψης, μετά από ωραία ενέργεια του Τσιμίκα.

Το ντέρμπι κορυφής ξεκίνησε με καθυστέρηση και μέσα σε “πυρακτωμένη” ατμόσφαιρα λόγω των αμέτρητων καπνογόνων που άναψαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Στο 7' ο Γερμανός ρέφερι διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι, λόγω της χαμηλής ορατότητας από πυκνούς καπνούς από την ίδια αιτία.

Από το ξεκίνημα του ντέρμπι, ο Ολυμπιακός καλά τοποθετημένος με διπλή “ζώνη” στη μεσαία γραμμή, δεν άφηνε χώρο στους γηπεδούχους για την ανάπτυξη του παιχνιδιού από μέρους τους. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήρθε από τον Πέλκα, το ψηλοκρεμαστό σουτ του οποίου στο 18', πέρασε πάνω από την εστία του Σα. Η πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού ήρθε στο 24' με μακρυνό δυνατό σουτ από τον Τσιμίκα, που έφυγε επίσης άουτ.

Ο ΠΑΟΚ, που ζητούσε μόνο τη νίκη, άρχισε να προωθεί παίκτες και παιχνίδι επιθετικά κι αυτό άφηνε περιθώρια αντεπιθέσεων στους Πειραιώτες. Ως το τέλος του ημιχρόνου, ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια αναμέτρηση στρατηγικών επιλογών, από τους δυο Πορτογάλοι τεχνικούς.

Στο 35' μια επέλαση διαρκείας του Μίσιτς κόπηκε με προβολή σε κόρνερ από τον Σεμέδο. Οι γηπεδούχοι στο τελευταίο τέταρτο εμφάνισαν σημεία κόπωσης και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ευκαιρίες αντεπιθέσεων. Η καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος ανήκε στον Ολυμπιακό, που στο 42' είχε σουτ του Ελ Αραμπί στο οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη, μετά από σέντρα του Βαλμπουενά.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα. Στο 47' με αυτογκόλ του Γιαννούλη σε σέντρα του Τσιμίκα, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ένα απροσδόκητο γκολ που τον ανάγκασε να αφυπνιστεί αγωνιστικά. Πολύ σύντομα ο “Δικέφαλος του Βορρά” είχε απάντηση. Ήταν το 51', όταν οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ με τον Βαρέλα μετά από μία περιπετειώδη φάση, που περιείχε και δοκάρι του Σφιντέρσκι, κι ενώ αρχικά κατακυρώθηκε από τον Γερμανό διαιτητή, στην συνέχεια με υπόδειξη του VAR ακυρώθηκε.

Στην επανάληψη, ο Αμπέλ Φερέϊρα άλλαξε σχήμα μερικώς. Ο Λημνιός πέρασε αριστερά για να βρει περισσότερο έδαφος κινήσεων, ενώ από το 64' ο “Δικέφαλος του Βορρά” έπαιξε με δυο φορ περιοχής, όταν πέρασε στο γήπεδο και ο Άκπομ αντί του Πέλκα.

Στο 70' ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Καμαρά, που σούταρε αφού κέρδισε την μπάλα από λάθος γύρισμα του Μαουρίσιο, αλλά ο Πασχαλάκης έσωσε την εστία του με θετική επέμβαση.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε να εμφανίζει μειωμένο αγωνιστικό ηθικό, και έλλειψη ισορροπίας στη μεσαία γραμμή κάτι που τον οδηγούσε αναπόφευκτα σε μικρά και μεγαλύτερα λάθη. Αντίθετα ο Ολυμπιακός είχε βρει την αυτοκυριαρχία του και την καλή ψυχολογία, ενώ αντί της κόπωσης από την προσπάθεια της Πέμπτης, έδειξε πως έχει καλό και διαρκή ρυθμό.

Με τη νίκη του αυτή, ο Ολυμπιακός αύξησε την διαφορά από τον αντίπαλο του στους 5 βαθμούς, κάτι που σημαίνει πως πάει στα play-offs με αυξημένες προοπτικές για τον φετινό τίτλο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φερέϊρα): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλης, Μίσιτς, Μαουρίσιο (75' Ελ Καντουρί), Λημνιός (82' Λάμπρου), Πέλκας (64' Ακπομ), Μπίσεσβαρ, Σβιντέρσκι.

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά (91' Γκασπάρ), Ραντζέλοβιτς (83' Μασούρας), Ελ Αραμπί (69' Χασάν).