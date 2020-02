Πολιτισμός

Αγία Σοφία: 1.500 χρόνια από τη θεμελίωση του συμβόλου της Ορθοδοξίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στέκει αγέρωχη και επιβλητική στην Κωνσταντινούπολη και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της σύγχρονης Ιστορίας.