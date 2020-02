Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας

Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς την Ιταλία. Τι θα γίνει με τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στη γειτονική χώρα.

Ολοκληρώθηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, η έκτακτη ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του κορονοϊού, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιταλία, όπου ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τα ενισχυμένα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας αποφασίστηκε να δοθεί όλο το βάρος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού της χώρας μας, καθώς και στην υψηλή ετοιμότητα των υγειονομικών Αρχών.

Οι επιστήμονες είπαν ότι δεν τίθεται θέμα καραντίνας ή επιδημιολογικής επιτήρησης για τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στην Ιταλία, καθώς δεν έχουν επισκεφτεί πληγείσες περιοχές.

Το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να μην προχωρήσει προς το παρόν σε επιπλέον μέτρα, όπως η θερμομέτρηση, για τους ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα μας από την Ιταλία.

Επίσης, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκεται τη Δευτέρα και την Τρίτη σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα και θα ενημερώνει τα πληρώματα σε επιβατηγά και εμπορικά πλοία για τα μέτρα προφύλαξης. Το κλιμάκιο θα εφιστά επίσης την προσοχή σε επιβάτες και πληρώματα, ώστε να εντοπίσει εάν κάποιος έχει επισκεφτεί πρόσφατα, πριν από την καραντίνα, της πληγείσες από τον ιό περιοχές της Ιταλίας.

Αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς την Ιταλία

Κατόπιν εντολής της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές που προγραμματίζονταν και προγραμματίζονται προς την Ιταλία, μέχρι νεωτέρας.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε περιοχές της γειτονικής χώρας και τη σχετική εισήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δρούμε προληπτικά, προστατεύουμε τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς μας από τη μεταδοτική νόσο. Προτεραιότητα έχει πάντα η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας της χώρας».

Σχετικές εγκύκλιοι θα σταλούν σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.