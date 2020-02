Κοινωνία

Κορονοϊός: κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που αποφασίστηκαν στη χθεσινή έκτακτη ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων στην Ιταλία.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάδα λόγω του κορονοϊού, καθώς οι αρχές της γειτονικής Ιταλίας έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων του COVID-19, τα οποία ξεπέρασαν τα 150 το Σάββατο, τρία εκ των οποίων αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Έτσι, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκεται σήμερα και αύριο σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα και θα ενημερώνει τα πληρώματα σε επιβατηγά και εμπορικά πλοία για τα μέτρα προφύλαξης.

Το κλιμάκιο θα εφιστά επίσης την προσοχή ώστε να εντοπίσει εάν κάποιος έχει επισκεφτεί πρόσφατα, πριν από την καραντίνα, της πληγείσες από τον ιό περιοχές της Ιταλίας.

Πρόκειται για ένα από τα τρία μέτρα που αποφασίστηκαν στη χθεσινή έκτακτη ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του κορονοϊού, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιταλία.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, Έλενα Μαλτέζου, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την αποστολή του κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην Πάτρα και επεσήμανε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.