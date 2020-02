Κόσμος

Κομισιόν: επιφυλακή και μέτρα για τον κορονοϊό

Στο επίκεντρο η Ιταλία. Τι ισχύει με τα ταξίδια από χώρα σε χώρα. Οι περιορισμοί και η έκκληση για αποφυγή πανικού.

Της Μαρίας Αρώνη

Μετά τις εξελίξεις με τον COVID-19 στην Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει την υποστήριξή της προς τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών ετοιμότητας, έκτακτης ανάγκης και προγραμματισμού αντίδρασης. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα διαθέσει για την πρόληψη και τον περιορισμό του κορονοϊού ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατομμυρίων ευρώ, ως εξής

114 εκατομμύρια ευρώ θα στηρίξουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ιδίως το παγκόσμιο σχέδιο ετοιμότητας και αντίδρασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει ως στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε χώρες με ασθενή συστήματα υγείας και περιορισμένη ανθεκτικότητα.

15 εκατομμύρια ευρώ στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Pasteur Dakar της Σενεγάλης για τη στήριξη μέτρων, όπως η ταχεία διάγνωση και η επιδημιολογική παρακολούθηση.

100 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 90 εκατομμύρια ευρώ διατίθενταιι στην εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τη φαρμακευτική βιομηχανία, για την αναζήτηση εμβολίου και 10 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητικά έργα επιδημιολογίας, διαγνωστικής, θεραπείας και κλινικής διαχείρισης στη συγκράτηση και την πρόληψη.

3 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ για πτήσεις επαναπατρισμού πολιτών της ΕΕ από το Γιουχάν της Κίνας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη, είπε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ιταλία, ειδικά, το τελευταίο Σαββατοκύριακο που έδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Η ίδια, συνεχάρη τις ιταλικές Αρχές για την άμεση και με διαφάνεια αντίδρασή τους και ανακοίνωσε ότι μια κοινή αποστολή εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας θα αναχωρήσει για την Ιταλία για να υποστηρίξει τις ιταλικές αρχές.

Ανακοίνωσε επίσης ότι τα κράτη-μέλη θα συζητήσουν την εξελισσόμενη κατάσταση με τον κορονοϊό, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ασφάλειας Υγείας και ότι ο ECDC θα επικαιροποιήσει την ανάλυση κινδύνου για τον κορονοϊο, σημειώνοντας ότι «πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά, όχι όμως να ενδώσουμε σε πανικό και παραπληροφόρηση».

«Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων», τόνισε η Στ. Κυριακίδη, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ταξιδιών, σημειώνοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας δεν έχει συστήσει κάτι τέτοιο. Η κ. Κυριακίδη έκανε έκκληση για συντονισμένη αντιμετώπιση και συνεργασία, ενώ συμβούλευσε να αποφευχθούν οι κινήσεις πανικού και κυρίως η παραπληροφόρηση.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος, αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, Γενς Λέναρτσιτς ξεκαθάρισε ότι η επιβολή περιοριστικών μέτρων, όπως π.χ. η απαγόρευση ταξιδιών, είναι αρμοδιότητα και απόφαση των κρατών-μελών. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα περιοριστικά μέτρα θα μπορούν να επιβληθούν εφόσον πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: Πρώτον, να υπάρχει αξιόπιστη αξιολόγηση του κινδύνου, δεύτερον τα μέτρα να είναι αναλογικά και τρίτον να λαμβάνονται σε συντονισμό με τα άλλα κράτη-μέλη.