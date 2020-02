Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας για κορονοϊό: εκστρατεία για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών

Τι αποφασίστηκε σε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας. Οδηγίες στους πολίτες ώστε να προφυλαχθούν από τον κορονοϊό.

Έκτακτη ευρεία σύσκεψη επιστημόνων -επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων- έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (24-02-2020) στο Υπουργείο Υγείας.

Στη σύσκεψη προήδρευσε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και επιστημονικός υπεύθυνος για τον νέο κορoνοϊό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Σωτήρης Τσιόδρας.

Όπως αναφέρθηκε, ο κορονοϊός εξακολουθεί να παραμένει μια ήπια νόσος η οποία στο 85%, και πλέον συμπεριφέρεται σαν ένα απλό κρυολόγημα και αυτό είναι σημαντικό ώστε να είναι ψύχραιμος ο κόσμος. Επίσης αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα στις πύλες εισόδου στην χώρα με αφορμή την Ιταλία και απαιτείται αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να αναζητά ιατρική βοήθεια όταν προέρχεται από πληγείσες περιοχές. Συζητήθηκαν ως προετοιμασία για την επόμενη ημέρα, οριζόντια μέτρα που αφορούν στη δημόσια υγεία και έχουν να κάνουν με ενίσχυση του τομέα υγείας, προσλήψεις, έκτακτη χρηματοδότηση και επένδυση σε μέτρα ατομικής προστασίας αντί να αναλωθούν οι Αρχές σε χαμένο χρόνο σε ελέγχους στις πύλες εισόδου που είναι αναποτελεσματικές.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε επίσης σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους πως «Είμαστε σε επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές αρχές για τυχόν αλλαγές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις πληττόμενες και μόνο περιοχές». Ερωτηθείς για τον χρονικό ορίζοντα που έχουν τα μέτρα, είπε πως «αφορούν στην προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Ο τομέας Υγείας ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και θα αφορούν τυχόν εκτεταμένη διάδοση της νόσου στον γενικό πληθυσμό».

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιταλία, όπου σημειώθηκε και 6ος θάνατος από τον κορονοϊό, το βάρος μετακυλίεται πλέον στους επιστήμονες της χώρας μας, οι οποίοι θα κληθούν να εκτιμήσουν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και να ενημερώσουν τον πληθυσμό της χώρας μας.

Το πρωί της Δευτέρας είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της προετοιμασίας της χώρας και το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στη σύσκεψη μετείχαν, επίσης, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και διαβεβαίωσε πως η χώρα είναι θωρακισμένη.

Κορωνοϊός: Συστάσεις του Υπουργείου Υγείας στους πολίτες

Οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε το υπουργείο Υγείας προκειμένου να τηρούν τους κανόνες υγιεινής ώστε να προφυλαχθούν από τον Κορονοϊό.

Συγκεκριμένα:

-Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα.

-Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντηλο και πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας.

-Απορρίπτουμε το χαρτομάντηλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο.

-Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα.

-Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένουμε σπίτι μας.

-Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως το πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοήθεια.

-Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζώα.

-Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας.