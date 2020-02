Πολιτική

“Σαράφης” για Novartis: τι είπε στην κατάθεση του στη ΓΑΔΑ

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, ο προστατευόμενος μάρτυρας δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα για εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι επιβεβαίωσε όσα έχει ήδη καταθέσει.

Ο προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση Novartis, με την κωδική ονομασία, «Μάξιμος Σαράφης», στην κατάθεση του σήμερα στη ΓΑΔΑ, υποστήριξε, σύμφωνα με πηγές από τη ΝΔ, ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση και τα όσα είπε ήταν απλώς πιθανολογίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο «Μάξιμος Σαράφης», δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν έχω κανένα στοιχείο ότι έφτασαν χρήματα σε πολιτικούς», αδειάζοντας…. Την εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.

Ανέφερε επίσης ότι είχε καταθέσει για την εμπλοκή Μανιαδάκη, αλλά η κυρία Τουλουπάκη του είπε, «άστον για μετά», συμπληρώνοντας ότι «δεν ήθελε να τον εμπλέξει».

Σύμφωνα πάντα με πηγές από τη ΝΔ, ο «Σαράφης» ξεκαθάρισε ότι «δεν έχω κανένα απολύτως στοιχείο για τον Σαμαρά, απλά πιθανολογούσα», ενώ εξαίρεσε από την όλη υπόθεση τον Γιάννη Στουρνάρα και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Σε ότι αφορά τον Άδωνι Γεωργιάδη, είπε χαρακτηριστικά, πως «πέρα από την εκτίμηση του για τυχόν εύνοια, δεν έχει κανένα στοιχείο για χρηματισμό του».

Τέλος είπε ότι το έγγραφο που τον παρουσιάζει ως μάρτυρα στο FBI είναι ανακριβές και ότι δεν δέχεται να εξεταστεί κατ΄ αντιπαράσταση με κανέναν.

Ο «Μάξιμος Σαράφης» συνεχίζοντας την κατάθεση του, είπε πως δεν έχει κανένα απολύτως στοιχείο και για τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται (Σαλμάς, Κουτρουμάνης, Λυκουρέτζο, Πικραμένο και Βενιζέλο).

Όπως υποστήριζαν οι πηγές της ΝΔ, ο «Σαράφης» αλλάζει τόνο μπροστά στο φιάσκο με τον Παπαγγελόπουλο, ενώ η όλη διαδικασία με τους προστατευόμενους μάρτυρες έγινε μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίαζαν από την πλευρά τους λακωνικά, «ο “Σαράφης” επιβεβαίωσε όλα όσα είχε καταθέσει στην εισαγγελία διαφθοράς».

Συμπλήρωσαν δε πως ο «Σαράφης» έδωσε στοιχεία για το πώς στήθηκε το σκάνδαλο Novartis, για τους λογαριασμούς της εταιρείας στο εξωτερικό, για όλες τις εταιρείες «πλυντήριο» και πως γινόταν το ξέπλυμα των χρημάτων μέσω διαφημιστικών.

Τέλος οι ίδιες πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζουν πως ο «Σαράφης», μίλησε για τις σχέσεις υψηλόβαθμου στελέχους της Novartis με Υπουργό Υγείας και πως μέσω mail καθόριζαν τις τιμές των φαρμάκων.