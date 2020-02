Κόσμος

Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” η Υπουργός Υγείας της Ουκρανίας

Με προστατευτική μάσκα, στο πλευρό των συμπατριωτών της που επαναπατρίστηκαν από την πόλη Γουχάν της Κίνας.

Όταν η Υπουργός Υγείας της Ουκρανίας, Ζοριάνα Σκαλέτσκα, ένιωσε ότι τα μηνύματά της για την επιδημία του κορονοϊού δεν έπιαναν τόπο, αποφάσισε να μπει η ίδια σε “καραντίνα” μαζί με τους σχεδόν 100 ανθρώπους, που απομακρύνθηκαν από την κινεζική πόλη Γουχάν, το “επίκεντρο” των κρουσμάτων Covid-19, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς αυτούς και σε μια προσπάθεια να σταματήσει την εξάπλωση πανικού στον πληθυσμό.

Η Ουκρανία δεν έχει καταγράψει ούτε ένα κρούσμα του κορονοϊού έπειτα από την άφιξη στη χώρα, την περασμένη εβδομάδα, ενός αεροπλάνου με Ουκρανούς και άλλους υπηκόους που εκκένωσαν την Γουχάν, κανένας εκ των οποίων δεν πιστεύεται ότι έχει μολυνθεί. Ωστόσο, η άφιξη τους πυροδότησε βίαιες διαδηλώσεις έξω από το σανατόριο όπου τέθηκαν σε “καραντίνα”.

Η Σκαλέτσκα αποφάσισε να ενωθεί μαζί τους στην “καραντίνα” δύο εβδομάδων, αφού οι κάτοικοι της πόλης Νόβι Σανζάρι, όπου βρίσκεται το σανατόριο, συγκρούστηκαν την περασμένη Πέμπτη με την αστυνομικούς, έβαλαν φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων και πέταξαν αντικείμενα εναντίον της λεωφορειοπομπής, στην οποία επέβαιναν όσοι γύρισαν από την Κίνα.

Σήμερα, φορώντας μάσκα και προστατευτική στολή, συναντήθηκε με τους υπόλοιπους ανθρώπους που παραμένουν σε απομόνωση, αναρτώντας φωτογραφίες στο facebook με το hashtag #«Δεν φοβάμαι τον ιό. Είμαι μαζί μας».

Η απόφασή της συνάντησε επαίνους και κριτική, με κάποιους να κάνουν λόγο για ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Ενώ δεν τις περίμενε, η Ουκρανή υπουργός δήλωσε στο Reuters ότι δεν την ενοχλούν οι επικρίσεις. «Αν επέτρεπα να με επηρεάσουν όλα αυτά, δεν θα άντεχα να εργαστώ στο Υπουργείο από την πρώτη εβδομάδα. Υπάρχουν ηλίθιοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και χρειάζονται κάπου να εκδηλώσουν την αγανάκτησή τους», είπε.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Αρχών, οι διαδηλωτές ανησυχούσαν ότι μπορεί να μολύνονταν και ζητούσαν την απομάκρυνση των επαναπατρισμένων.

Ενώ μιλούσε στο Reuters μέσω Skype από το σανατόριο, η Σκαλέτσκα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο το βράδυ. «Όλα καλά, δεν κλαίω πια», είπε στον Ουκρανό Πρόεδρο, καθώς το άγχος και η έλλειψη ύπνου στον απόηχο των διαδηλώσεων την έκαναν να κλαίει.

Η απομόνωσή της στο σανατόριο σημαίνει πως η Υπουργός θα χάσει τα δέκατα γενέθλια της κόρης της, την Παρασκευή.

«Την πήρα χθες βράδυ τηλέφωνο, είπα: Γιαρίνα, συγγνώμη, το κράτος με χρειάζεται, μην ζηλεύεις», τόνισε η Σκαλέτσκα. «Εκείνη απάντησε “Ζηλεύω και, στην πραγματικότητα, το κράτος θα μου χρωστάει”».