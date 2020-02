Πολιτική

Συνάντηση Δένδια – Γκουτέρες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κρίση στη Λιβύη και το Κυπριακό στην ατζέντα της συνάντησης του ΥΠΕΞ με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα, στη Γενεύη, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Δένδιας σε γραπτή του δήλωση αναφέρει τα εξής:

Είχα τη χαρά να συναντηθώ σήμερα, επ’ ευκαιρία της αυριανής συμμετοχής μου στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Α. Guterres.

Συζητήσαμε τόσο τα θέματα που θα τεθούν αύριο στα δύο αυτά fora, όσο και διεθνή θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντός μας.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον κ. Guterres σχετικά με την προσπάθεια πολιτικής επίλυσης της Λιβυκής κρίσης, υπό τον Ειδικό Εκπρόσωπο του κ. Γενικού Γραμματέα, Ghassan Salame, την οποία υποστηρίζουμε σθεναρά.

Τόνισα ότι η Ελλάδα, ως χώρα γειτονική της Λιβύης, άμεσα επηρεαζόμενη από τις εξελίξεις εκεί και ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, έχει και ρόλο και λόγο ως προς την κατάσταση στη Λιβύη.

Εξελίξεις που συμπεριλαμβάνουν παράνομες ενέργειες που υποδαυλίζουν τη σύρραξη και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Συζητήσαμε επίσης και για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι υποστηρίζουμε σταθερά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών αποφάσεων του ΣΑΗΕ και του κοινοτικού κεκτημένου».