Οικονομία

Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία η δήλωση γάμου, διαζυγίου ή συμφώνου συμβίωσης

Εξοικονόμηση χρόνου για τους φορολογούμενους και διοικητικού κόστους για την ΑΑΔΕ.

Δεν είναι απαραίτητη πλέον η επίσκεψη στην Εφορία για τους φορολογούμενους που παντρεύονται, χωρίζουν ή υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης. Μέχρι σήμερα, λόγω της επιτυχούς διασύνδεσης του Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών έχουν γίνει 7.100 αυτόματες ενημερώσεις στο Φορολογικό Μητρώο για ληξιαρχικά γεγονότα, που εγγράφηκαν στα Ληξιαρχεία από τις αρχές Δεκεμβρίου 2019, εξοικονομώντας χρόνο για τους φορολογούμενους και διοικητικό κόστος για την ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για τα ληξιαρχικά γεγονότα γάμου, διαζυγίου, της σύναψης και της λύσης συμφώνου συμβίωσης, για τα οποία οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να επισκεφθούν την Δ.Ο.Υ τους για την υποβολή δήλωσης μεταβολής στο Φορολογικό Μητρώο, καθώς αυτό ενημερώνεται αυτόματα, μέσω διασύνδεσης με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διασύνδεση λειτουργεί με την άντληση των στοιχείων των ληξιαρχικών γεγονότων γάμου, λύσης γάμου, σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης από το Μητρώο Πολιτών. Ειδικότερα μέσω της διασύνδεσης ενημερώνονται άμεσα τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου, που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου και στα στοιχεία σχέσης του (είδος σχέσης, ημερομηνία γάμου, λύσης γάμου, σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, κατά περίπτωση). Για μεταβολές, που καταχωρήθηκαν αυτόματα στα στοιχεία του, ο φορολογούμενος πρέπει να αναμένει ενημέρωση με μήνυμα μέσω TAXISnet την επόμενη Τρίτη της εβδομάδας, που συνέβη το ληξιαρχικό γεγονός. Για παράδειγμα, στην περίτπωση γάμου, που θα καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο την εβδομάδα 22/02 - 28/02 η αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου θα γίνει την Τρίτη 03/03.

Όπως εξηγούν πηγές της ΑΑΔΕ, ο φορολογούμενος δεν θα λάβει μήνυμα μέσω TAXISnet μόνο στην περίπτωση που, εξαιτίας προβλημάτων στην ταυτοποίηση των δεδομένων, δεν ενημερωθεί αυτόματα το Φορολογικό Μητρώο ως προς τα ανωτέρω στοιχεία. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οφείλει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλει τη σχετική δήλωση και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση, είτε γιατί είχε προηγηθεί άλλος γάμος/ διαζύγιο, που δεν είχε δηλωθεί, είτε γιατί είχε δηλωθεί με διαφορετική ημερομηνία της τρέχουσας ενημέρωσης, είτε γιατί δεν ταυτοποιήθηκαν τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου με αυτά του Μητρώου Πολιτών, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβαίνει σε έλεγχο του φυσικού αρχείου και, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης, αυτή θα διορθώνεται, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση.