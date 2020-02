Κόσμος

Βιετνάμ: καλά νέα για όλους τους ασθενείς με κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπ. Υγείας για τα μέχρι τώρα κρούσματα και το διάστημα που έχει περάσει χωρίς αναφορά για νέο περιστατικό.

Οι δεκαέξι άνθρωποι οι οποίοι μολύνθηκαν από τον κορονοϊό στο Βιετνάμ αποθεραπεύθηκαν όλοι, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας της χώρας σήμερα, προσθέτοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μετά τη 13η Φεβρουαρίου.

Ο τελευταίος άνθρωπος που είχε επαληθευτεί πως είχε προσβληθεί, 50χρονος που μολύνθηκε όταν η κόρη του επέστρεψε από ένα ταξίδι της στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας — όπου άρχισε η κρίση του COVID-19 τον Δεκέμβριο — έχει αποθεραπευθεί και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τόνισε το υπουργείο Υγείας.

Δεν αποσαφηνίστηκε το πότε πρόκειται να του δοθεί εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η κατάσταση των υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους τριών μηνών, παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το Βιετνάμ είχε καταγράψει τα δύο πρώτα κρούσματα του κοροναϊού την 23η Ιανουαρίου. Επρόκειτο για δύο υπηκόους της Κίνας.