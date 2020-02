Πολιτική

Συνεχείς οι υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέος γύρος προκλήσεων από αεροσκάφη της Άγκυρας, με πτήσεις επάνω από ελληνικά νησιά.

"Μόνιμες" είναι τις τελευταίες ημέρες οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο, με δεκάδες παραβάσεις και παραβιάσεις του FIR Αθηνών, με υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών επάνω από ελληνικά νησιά και με εμπλοκές με ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα.

Σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω απο νησιά του Αρχιπελάγους.

Ειδικότερα, τα F-16 έκαναν υπερπτησεις:

στις 10:25, πάνω απο τους Λειψούς, στα 25.000 πόδια,

στις 10:26, πάνω από τους Αρκιούς, στα 25.000 πόδια και

στις 10:30, πάνω απο το Μακρονήσι, τους Ανθρωποφάγους και τους Φούρνους, στα 12.000 πόδια.