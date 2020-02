Κόσμος

Κορονοϊός: θρίλερ στον αέρα για πιθανά κρούσματα σε αεροσκάφος

Δώδεκα επιβαίνοντες σε πτήση από το Ιράν παρουσίασαν υψηλό πυρετό και 17 θεωρούνται ύποπτοι φορείς του ιού.

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο αεροδρόμιο της Άγκυρας εξαιτίας του κορονοϊού. Δώδεκα επιβαίνοντες σε πτήση της Turkish Airlines από το Ιράν παρουσίασαν υψηλό πυρετό και 17 θεωρούνται ύποπτοι φορείς ιού.

Το αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών (THY)TK879, που εκτελούσε σήμερα πτήση από την Τεχεράνη στην Κωνσταντινούπολη, προσγειώθηκε στην Άγκυρα λόγω υποψιών ότι υπήρχαν επιβαίνοντες με κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 132 επιβαίνοντες, οι 12 παρουσίασαν υψηλό πυρετό και 17 θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι ήταν φορείς. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Άγκυρα περίπου στις 10:30.

Κλιμάκια του τουρκικού υπουργείου Υγείας προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο των επιβατών και διαπίστωσαν ότι η θερμοκρασία 12 επιβατών ήταν πάνω από το φυσιολογικό. Οι επιβάτες και το πλήρωμα θα τεθούν υπό περιορισμό στο νοσοκομείο μέχρι να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.