Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: αυξημένα μέτρα της τροχαίας για το τριήμερο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας...

Η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, ενόψει του εορτασμού των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τροχαίας, κατά το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2020, σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων, καθ' όλη την εορταστική περίοδο, για την εξασφάλιση απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης οχημάτων και πολιτών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση),

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα ανακύψουν και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει:

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.

Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά

Σέβομαι τα όρια ταχύτητας

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα

Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με αναπηρία

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων

Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας

Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος

Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.