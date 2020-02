Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικός στον ιό ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Υγείας!

Οι νεκροί από τον κορονοϊό στο Ιράν έφτασαν τους 16. Τις τελευταίες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 34 νέα κρούσματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Ιράν διαγνώσθηκε θετικός στον κορονoϊό, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ότι ο υπουργός αναπληρωτής Ιράζ Χαριρτσί μολύνθηκε από τον νέο κορονoϊό και βρίσκεται τώρα σε καραντίνα.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου είχε ανακοινώσει πως ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορονoϊό έφθασε τους 16 στο Ιράν και κάλεσε τους Ιρανούς να μένουν στα σπίτια τους, διότι αυτό «είναι ασφαλέστερο».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως υπήρξαν 34 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα, «περιλαμβανομένων 16 στην πόλη Κομ».