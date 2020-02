Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα πρώτα κρούσματα σε Αυστρία και Κροατία

Οι ασθενείς είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία και εκτιμάται πως εκεί προσεβλήθησαν από τον ιό.

Η Αυστρία επιβεβαίωσε σήμερα τον εντοπισμό των πρώτων δύο κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη χώρα, δήλωσε εκπρόσωπος των υγειονομικών Αρχών της επαρχίας του Τιρόλου.

Πρόκειται για δύο Ιταλούς που ζουν στην επαρχία αυτή της Αυστρίας και μάλλον προσεβλήθησαν από τον ιό όταν βρίσκονταν στην Λομβαρδία της Ιταλίας, δήλωσε ο κυβερνήτης του Τιρόλου, Γκίντερ Πλάτερ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, και η Κροατία ανακοίνωσε σήμερα το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού στην επικράτειά της, με τον Πρωθυπουργό, Αντρέι Πλένκοβιτς, να δηλώνει ότι πρόκειται για έναν ασθενή που νοσηλεύεται στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

«Ο ασθενής βρίσκεται στην κλινική του Ζάγκρεμπ για λοιμώδη νοσήματα. Πρόκειται για ένα μάλλον νεαρής ηλικίας πρόσωπο και παρουσιάζει ηπιότερα συμπτώματα. Βρίσκεται στην απομόνωση και η κατάστασή του είναι καλή μέχρι στιγμής», πρόσθεσε ο Πλένκοβιτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Υπουργός Υγείας της Κροατίας, Βίλι Μπέρος, διευκρίνισε παράλληλα ότι ο ασθενής είχε διαμείνει στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 19 ως τις 21 Φεβρουαρίου.