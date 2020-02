Πολιτισμός

Κική Δημουλά: Το “τελευταίο αντίο” στην σπουδαία ποιήτρια (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι των γραμμάτων & των τεχνών, του πολιτικού κόσμου και απλός κόσμος κατέκλυσαν το Α΄ Νεκροταφείο.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Α΄ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσει την πολυβραβευμένη ποιήτρια και ακαδημαϊκό, Κική Δημουλά, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 89 ετών.

Μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και του πολιτικού κόσμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλοπουλος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Λίνα Νικολακοπούλου, η Ζυράννα Ζατέλη, η Ιωάννα Καρυστιάνη, ο Νίκος Δήμου, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο Γιώργος Μεσσάλας, ο Γιάννης Παπαθανασίου κ.ά.

Με απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και Εσωτερικών, η κηδεία της Κικής Δημουλά τελέστηκε δημοσία δαπάνη. Η απόφαση ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην ποιήτρια, ενώ παράλληλα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμηθεί η μνήμη της και το έργο της.

Επικήδειους εκφώνησαν η πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Άννα Μπενάκη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου “Ίκαρος”, Κατερίνα Καρύδη, ο ιατρός Στρατής Παττακός και ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Βασίλειος Πετράκος.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, η Πρόεδρος και το ΔΣ του Συλλόγου “Ελπίδα”, η Εταιρεία Συγγραφέων, το Ίδρυμα Κώστας και Ελένη Ουράνη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Βαρδής και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα, οι εκδόσεις Πατάκη, το Ιδρυμα Κωστή Παλαμά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος είπε: «Η Κική Δημουλά ήταν μία ποιήτρια που έκανε την καθημερινότητα μεταφυσική, έκανε το λίγο πολύ, έκανε αιωνιότητα τη θνητότητα».

Ο καρδιοχειρουργός Στρατής Παττακός δήλωσε: «Τα λόγια περιττεύουν για την απώλεια μιας τέτοιας ύπαρξης. Με τίμησε με τη φιλία της. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας».

Ο ζωγράφος Σωτήρης Σόρογκας δήλωσε: Είμαι πολύ συγκινημένος. Θα λείψει σε όλους μας η ποίηση της. Η Κική είχε μια ευαισθησία που ξεπέρναγε το μέτρο. Λυπάμαι πολύ που η Ελλάδα δεν πήρε το τρίτο Νόμπελ με την Κική».