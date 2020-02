Αθλητικά

Champions League: “παρέλαση” της Μπάγερν στο Λονδίνο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς η Μπαρτσελόνα πήρε μικρό προβάδισμα πρόκρισης από την Νάπολι.

Δεύτερο «πάρτι» στο Λονδίνο, μέσα σε περίπου 5 μήνες έκανε η Μπάγερν, η οποία σκέφτεται από σήμερα (25/02) κιόλας τον αντίπαλό της στους προημιτελικούς του Champions League. Η βρετανική πρωτεύουσα «ταιριάζει γάντι» στους Βαυαρούς, οι οποίοι μετά το 7-2 επί της Τότεναμ την 1η Οκτωβρίου 2019, απόψε επικράτησαν με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επί της Τσέλσι και ουσιαστικά έδωσαν διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς της 18ης Μαρτίου στην «Αλιάνζ Αρένα».

Αυτή την φορά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν ήταν μόνο σκόρερ, αλλά και δημιουργός. Από δύο δικές του ασίστ ο Γκνάμπρι χρίστηκε σκόρερ στο 51ο και 54ο λεπτό λεπτό, ενώ στο 76΄ ο Πολωνός στράικερ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Οι Βαυαροί επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί που είχαν απέναντι στους «μπλε» με το που έγιναν γνωστά τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League και, πλέον, μετά το σημερινό (25/02) αποτέλεσμα μόνο εάν συμβούν «σημεία και τέρατα» θα χάσουν την πρόκριση στους προημιτελικούς στο δεύτερο ματς που θα διεξαχθεί στο Μόναχο.

Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι «παραδόθηκαν» στο β΄ μέρος, στα τελευταία λεπτά αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μάρκος Αλόνσο με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Ζορζίνιο - Τιάγκο Αλκάνταρα, Κομάν

Κόκκινες: Αλόνσο (83΄)

ΤΣΕΛΣΙ (Φρανκ Λάμπαρντ): Καμπαγιέρο, Αθπιλικουέτα (73΄ Πέδρο), Κρίστενσεν, Ρούντιγκερ, Αλόνσο, Τζέιμς, Κόβατσιτς, Ζορζίνιο, Μπάρκλεϊ (61΄ Γουΐλιαν), Μάουντ, Ζιρού (61΄ Εϊμπραχαμ)

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς Φλικ): Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ, Παβάρ, Αλάμπα, Ντέιβις, Τιάγκο (90΄ Γκορέτσκα), Μίλερ, Κομάν (66΄ Κοουτίνιο), Γκνάμπρι (85΄ Τολισό), Λεβαντόφσκι

Συνεχίζει αήττητη την πορεία της και στα νοκ άουτ ματς του Champions League η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» με το γκολ του Γκριεζμάν απέσπασαν ισοπαλία με σκορ, 1-1, από τη Νάπολι στο «Σαν Πάολο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» της διοργάνωσης και είναι πλέον, το φαβορί για την πρόκριση στους «8». Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι καθορισμένο για τις 18/03 στο «Καμπ Νόου».

Η Μπαρτσελόνα είχε την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά, πίεζε πάρα πολύ ψηλά τη Νάπολι, αλλά ήταν ανούσια στην επίθεση χωρίς... υποψία ευκαιρίας στο πρώτο 45λεπτο. Παίζοντας πολύ έξυπνα και με τις γραμμές της πολύ κοντά η μία στην άλλη, η Νάπολι δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να την απειλήσει κι όποτε της δινόταν η ευκαιρία έβγαινε στην αντεπίθεση. Σε μία από αυτές, στο 30ό λεπτό, ο Ντις Μέρτενς «κεραυνοβόλησε» τον Τερ Στέγκεν που έμεινε «στήλη άλατος» στο σουτ του Βέλγου διεθνούς επιθετικού.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων. Η Μπαρτσελόνα ήταν μόνιμα στην επίθεση, ενώ η Νάπολι περίμενε την ευκαιρία για να «χτυπήσει» στην κόντρα. Μία φορά αδράνησε η άμυνα των Ιταλών στην επανάληψη και το πλήρωσε στο 57΄, όταν από γύρισμα του Σεμέδο ο Γκριεζμάν σα σε προπόνηση «έγραψε» το 1-1, στη μοναδική αξιόλογη φάση που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο.

Το ματς «άνοιξε» περισσότερο στη συνέχεια, με τη Νάπολι να «αγγίζει» το 2-1 στο 62΄ με τον Μίλικ να μη μπορεί να νικήσει τον Τερ Στέγκεν στο μεταξύ τους τετ-α-τετ. Το συγκρότημα του Τζενάρο Γκατούζο, που είχε στην ενδεκάδα του σε όλο το 90λεπτο τον Κώστα Μανωλά, διατήρησε το αήττητο που έχει από την φάση των ομίλων, αλλά το έργο της στην Βαρκελώνη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Στη ρεβάνς, πάντως, η «Μπαρτσα» θα έχει δύο σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μπουσκέτς (συμπλήρωσε κάρτες) και Βιδάλ, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο κίτρινες στο 89ο λεπτό.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ινσίνιε, Μάριο Ρούι - Μπουσκέτς (χάνει τη ρεβάνς), Μέσι, Γκριεζμάν, Βιδάλ

Κόκκινες: 89΄ Βιδάλ (δεύτερη κίτρινη, χάνει τη ρεβάνς)

Οι ενδεκάδες:

ΝΑΠΟΛΙ (Τζενάρο Γκατούζο): Οσπίνα, Ντι Λορέντσο, Μανωλάς, Μαξίμοβιτς, Μάριο Ρούι, Φαμπιάν Ρουίθ, Ντέμε (80΄ Αλαν), Ζιελίνσκι, Καγεχόν (74΄ Πολιτάνο), Μέρτενς (54΄ Μίλικ), Ινσίνιε

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Κίκε Σετιέν): Τερ Στέγκεν, Σεμέδο, Πικέ (90΄+3΄ Λενγκλέ), Ντε Γιονγκ, Μπουσκέτς, Ράκιτιτς (56΄ Αρτούρ), Βιδάλ, Ουμτιτί, Γκριεζμάν (88΄ Φάτι), Φίρπο, Μέσι