Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη σήμερα 26 Φεβρουαρίου και ο Ερμής γυρίζοντας προς τα πίσω συναντάει τον Ήλιο στις πρώτες μοίρες των Ιχθύων και ταυτόχρονα σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη στον Αιγόκερω.

ΚΡΙΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει την ευκαιρία να αποκτήσεις μια καλύτερη άποψη σχετικά με το τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα και να πάρεις τα μέτρα σου αναλόγως. Το πως θα χρησιμοποιήσεις όλες τις πληροφορίες που θα πάρεις είναι το κρίσιμο της ιστορίας. Δεν είναι ανάγκη να απαντήσεις σε ενδεχόμενες κακεντρέχειες με λόγια, ούτε με παρασκηνιακές κινήσεις. Αντιθέτως, αν κάνεις το καλύτερο που μπορείς και στην κατεύθυνση που σε εκφράζει θα δεις ότι δε θα σε απασχολεί κανείς και τίποτα.

ΤΑΥΡΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει την ευκαιρία να κυνηγήσεις τα όνειρά σου με πίστη και ενθουσιασμό. Κι αυτό είτε γιατί θα γνωρίσεις ανθρώπους που έχουν τη γνώση και την πείρα να σε βοηθήσουν, είτε γιατί εσύ ο ίδιος ξέρεις καλύτερα που θες να πας και αυτό αποτελεί βασική συνθήκη για να τα καταφέρεις. Η όψη αυτή σε βοηθάει επίσης να διεκδικήσεις και αυτά που δικαιούσαι αλλά και να ξεκαθαρίσεις μία νομική υπόθεση.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα ενισχύσει το ένστικτο σου για να κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις, εκείνες δηλαδή που θα δώσουν άλλες προοπτικές στην εξέλιξη σου και κοινωνικά, αλλά και επαγγελματικά. Χωρίς να θέλω να χαλάσω καμιά έκπληξη είναι μια όψη που θα μπορούσε να σου φέρει ακόμα και μια πρόταση γάμου, αλλά και γενικότερα να επισημοποιήσει κάποιες σχέσεις και συνεργασίες. Βέβαια με τον κυβερνήτη σου ανάδρομο, όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι όροι του όποιου «παντρέματος» τόσο το καλύτερο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη θα σου δώσει την ευκαιρία να μιλήσεις και να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να μην είναι θετικές σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει. Κάποιες συνεργασίες που μπορεί να έχεις κατά νου έχουν πολύ καλές προοπτικές, γι’ αυτό κοίτα τις με σοβαρότητα. Πολύ ευνοϊκή όψη κι αν θέλεις να πραγματοποιήσεις κάποιο ταξίδι με το έτερον ήμισυ.

ΛΕΩΝ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει την ευκαιρία να προχωρήσεις σε κινήσεις και συμφωνίες στον εργασιακό σου χώρο που θα έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Παράλληλα μπορείς να διαπραγματευτείς για κάποια χρηματοδότηση ή για τη διευθέτηση κάποιας οφειλής που κουβαλάς, αλλά και να προωθήσεις γραφειοκρατικές υποθέσεις. Ευνοϊκά είναι τα πράγματα και όσον αφορά κάποιο κληρονομικό ζήτημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει ευκαιρίες για φλερτ και έρωτα, ενώ ταυτόχρονα θα σου δώσει την ευκαιρία να χειριστείς με πολύ δημιουργικό τρόπο τον λόγο σου αν θέλεις να βελτιώσεις το κλίμα στη σχέση σου ή σε κάποια συνεργασία που μπορεί να έχει περάσει κάποιες δυσκολίες. Είναι πολύ καλή μέρα αν σου αρέσει το γράψιμο, αφού μέσα από αυτό θα βρεις διεξόδους αποτυπώνοντας τις σκέψεις σου και βλέποντας πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα.

ΖΥΓΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει τη δυνατότητα να επανεξετάσεις κάποια πράγματα στον επαγγελματικό σου χώρο και να προχωρήσεις σε δράση έχοντας καλύτερη οπτική των πραγμάτων. Το σημαντικό είναι ότι θα μπορέσεις να βρεις ισορροπίες και λύσεις σε οικογενειακά θέματα που το προηγούμενο διάστημα δε σε άφηναν να βάλεις ένα πρόγραμμα και να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου όπως θα ήθελες, κάτι που θα πετύχεις τώρα μέσα από εποικοδομητικό διάλογο με τους οικείους σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει τις πληροφορίες και τη γνώση που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να λειτουργήσεις δημιουργικά και να ξεπεράσεις δυσκολίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης είναι μια πολύ θετική όψη για συναισθηματικά ζητήματα αλλά και για τις σχέσεις σου με τα παιδιά αφού θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις που θα ανανεώσουν και θα βελτιώσουν κατά πολύ τα δεδομένα μεταξύ σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σε βοηθήσει να αναθεωρήσεις κάποιους στόχους και θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αναζητήσεις τις πληροφορίες εκείνες που σου είναι χρήσιμες για να τους δρομολογήσεις. Μια νέα γνωριμία μπορεί επίσης να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη αυτή την περίοδο. Παράλληλα μπορεί να θελήσεις να κάνεις συζητήσεις με κάποιους συγγενείς ή ακόμα και γείτονες προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σε βοηθήσει να αναθεωρήσεις κάποιους στόχους και θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αναζητήσεις τις πληροφορίες εκείνες που σου είναι χρήσιμες για να τους δρομολογήσεις. Μια νέα γνωριμία μπορεί επίσης να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη αυτή την περίοδο. Παράλληλα μπορεί να θελήσεις να κάνεις συζητήσεις με κάποιους συγγενείς ή ακόμα και γείτονες προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη αναμένεται να σου φέρει εξελίξεις σε εργασιακό επίπεδο, τις οποίες μπορείς να εκμεταλλευτείς για να βελτιώσεις τα οικονομικά σου δεδομένα. Ακόμα κι αν μάθεις πράγματα που λέγονται πίσω από την πλάτη σου, είτε αυτά είναι θετικά, είτε όμως κι αρνητικά θα επιβεβαιώσεις το ρητό που υποστηρίζει ότι «η γνώση είναι δύναμη» και θα έχεις την αυτοπεποίθηση, το πείσμα αλλά και το καθαρό μυαλό να τα αξιοποιήσεις για να κινηθείς δυναμικά και με υπομονή.

ΙΧΘΥΕΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να κυνηγήσεις τα προσωπικά σου σχέδια και επιδιώξεις. Σε αυτή σου την προσπάθεια δε θα είσαι μόνος, αλλά θα έχεις αρωγούς είτε από το φιλικό είτε από τον ευρύτερο κοινωνικό σου κύκλο, οι οποίοι πιστεύουν εσένα και τους στόχους σου. Η όψη αναμένεται να σε ευνοήσει και τις σχέσεις σου, επομένως μη χάσεις την ευκαιρία να μιλήσεις ξεκάθαρα και να διεκδικήσεις όσα χρειάζεσαι.

