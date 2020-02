Life

Κώστας Βουτσάς: Συγκλονίζει το αντίο της συζύγου του, Αλίκης

Με ένα λιτό, αλλά και συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτισε τον σύζυγό της, Κώστα Βουτσά, η σύζυγό του, Αλίκη Κατσαβού.

Μία μέρα πριν από την 4η επέτειο του γάμου του με την Αλίκη Κατσαβού, έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος Κώστας Βουτσάς από τη ζωή.

Η σύζυγος και μητέρα του μικρού Φοίβου, έκανε μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση στα social media, λίγες ώρες μετά το «φευγιό».