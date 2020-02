Life

Ο Χοακίν Φίνιξ, παραγωγός σε ντοκιμαντέρ για τη συναίσθηση των χοίρων

Το «Gunda», του βραβευμένου Ρώσου κινηματογραφιστή Βίκτορ Κοσακόφσκι, εξετάζει την καθημερινή ζωή ενός θηλυκού χοίρου και των συντρόφων της

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και εδώ και πολύ καιρό βίγκαν Χοακίν Φίνιξ είναι εκτελεστικός παραγωγός ενός καινούργιου ντοκιμαντέρ για τη συναίσθηση των χοίρων. Το ντοκιμαντέρ «Gunda» -δημιούργημα του βραβευμένου Ρώσου κινηματογραφιστή Βίκτορ Κοσακόφσκι- εξετάζει την καθημερινή ζωή ενός θηλυκού χοίρου και των συντρόφων της στο αγρόκτημα: δύο αγελάδων και μιας μονοπόδαρης κοτούλας. Είναι μια τίμια θεώρηση της σχέσης των ανθρώπων με τα ζώα στη φάρμα.

Ο Φίνιξ «συγκινήθηκε βαθιά από την ταινία» και τη δεξιοτεχνία του Κοσακόφσκι. «Το "Gunda" είναι μια καθηλωτική οπτική της συναίσθησης στα ζωικά είδη, η οποία, συνήθως, και πιθανώς επίτηδες, αποκρύβεται από τη δική μας θέαση του κόσμου» δήλωσε, στο Screen Daily.«Οι εκδηλώσεις υπερηφάνειας και λατρείας, διασκέδασης και ευτυχίας με τα φιλοπερίεργα μικρά της, ο πανικός της, η απόγνωσή της και η απόλυτη συντριβή της ενώπιον βάναυσου δόλου, είναι επαληθεύσεις του με πόσο όμοιο τρόπο όλα τα βιολογικά είδη αντιδρούν και ανταπεξέρχονται σε όλα όσα συμβαίνουν στις αντίστοιχες ζωές μας» πρόσθεσε.

Η προηγούμενη δουλειά του Κοσακόφσκι περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ του 2018 «Aquarela», στο οποίο ο Ρώσος κινηματογραφιστής έστρεψε τον φακό του σε υδάτινους πόρους σε όλον τον κόσμο, από παγωμένες λίμνες μέχρι καταρράκτες. Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Gunda» έγινε την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο της Berlinale.