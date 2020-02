Υγεία - Περιβάλλον

Μεντής: χρειάζεται στρατιωτική πειθαρχία, εάν έρθει ο κορονοϊός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ για την επιδημία και την αποστολή δειγμάτων από τα νοσοκομεία με… κούριερ!

Στην αποκάλυψη ότι πολλές φορές τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν κούριερ για στέλνουν προς έλεγχο τα ύποπτα για κορονοϊό δείγματα, έκανε ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Παστέρ, Ανδρέας Μεντής, εξηγώντας γιατί καθυστερούν τα αποτελέσματα.

Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104.6 ο κ. Μεντής επεσήμανε ότι κάτι τέτοιο συνέβη με το κρούσμα το βράδυ της Δευτέρας, με τον άνθρωπο που έφτασε από τη Γερμανία στην Πάτρα και το δείγμα εστάλη το πρωί της επόμενης ημέρας, από το νοσοκομείο του Ρίου.

«Οι ειδήσεις είπαν ότι εστάλη το βράδυ εκείνης της ημέρας, όμως ήρθε στις 10 το πρωί της επόμενης και στις 2 το μεσημέρι είχαμε αποτέλεσμα» είπε ο κ. Μεντής, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ινστιτούτο χρειάζεται μόνο 4-5 ώρες για τις εξετάσεις. «Πολλές φορές τα νοσοκομεία στέλνουν τα δείγματα με κούριερ, που έχουν το δικό τους ωράριο λειτουργίας και όχι με ασθενοφόρα» σημείωσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι στο Ινστιτούτο Παστέρ «έχουμε βάρδια μέχρι τις 8-9 το βράδυ. Αν το δείγμα έρθει στις 10 το βράδυ θα πάει για το επόμενο πρωί».

Ο κ. Μεντής είπε ακόμη για τον κορονοϊό ότι «γίνεται μεγαλύτερη φασαρία από ό,τι του αξίζει» και εξήγησε ότι πρόκειται για «ήπια λοίμωξη στο 85% των ανθρώπων». Υποστήριξε δε ότι «δεν πρέπει να παραλύσει η ζωή μας επειδή θα έρθει ο κορονοϊός στην Ελλάδα. Ο πανικός ίσως να είναι χειρότερος από τον ίδιο τον ιό. Αν λέμε για τον κορονοϊό συνέχεια ξεχνάμε τα άλλα υγειονομικά προβλήματα. Αυτή την εποχή οι άνθρωποι πεθαίνουν από τη γρίπη ή νοσοκομειακές λοιμώξεις».

Υπογράμμισε, τέλος, ότι «χρειάζεται στρατιωτική πειθαρχία» εκτιμώντας ότι «πιθανόν» αυτό να βοήθησε στην Κίνα.