Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά ιδιόχειρο σημείωμά του

Ένα σημείωμα που είχε αφήσει στο θίασο με τον οποίο έπαιξε τον περασμένο χειμώνα δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά και συγκινεί.

Θλίψη στο πανελλήνιο και ακόμα περισσότερο στον καλλιτεχνικό χώρο όπου ανήκε, σκόρπισε ο θάνατος του Κώστα Βουτσά.

Η Ελλάδα θρηνεί τον «αιώνιο έφηβο», με τις ατάκες του οποίου μεγάλωσαν γενιές και γενιές, ενώ ηθοποιοί και συνεργάτες του στον κινηματογράφο και το θέατρο, άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά μέσα από τις συνεργασίες τους, βυθίζονται στο δικό τους πένθος, όπως άλλωστε και η οικογένειά του.

Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών, με την οποία συνεργάστηκε την περασμένη χειμερινή σεζόν, για την παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο» αποχαιρέτισε τον μεγάλο κωμικό με τα δικά του λόγια, αφού δημοσίευσε σε φωτογραφία στα social media, για πρώτη φορά, ιδιόχειρο σημείωμά του.

«Οι ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ αποχαιρετούν έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Αισθανόμαστε τυχεροί που συνεργαστήκαμε με τον Κώστα Βουτσά. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Όπως μας έγραψε ο ίδιος σε χειρόγραφη αφιέρωση κατά την περίοδο της συνεργασίας μας «Μπορεί να ξεχάσετε αυτά που σας είπα στην καλλιτεχνική μου παρουσία, δεν θα ξεχάσετε όμως αυτά που σας έκανα να αισθανθείτε…». Καλό ταξίδι Κώστα Βουτσά» , έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα που την συνόδευε.