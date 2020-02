Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Ποια ειναι η ασθενής και που νοσηλεύεται. Ποιά σχέση έχει με την Ιταλία.

Μια 38χρονη που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ειναι το πρώτο κρούσμα κορονοϊου στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια Ελληνίδα, η οποία είχε προσφάτως επιστρέψει απο ταξίδι της στην βόρεια Ιταλία.

Τα συμπτώματα στην ασθενή ειναι ήπια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Οι υγειονομικές Αρχές έχουν ήδη αρχίσει τον έλεγχο και σε μέλη της οικογένειας της ή άλλα πρόσωπα τα οποία ήρθαν σε επαφή μαζί της τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί έαν κάποιος απο αυτούς έχει επίσης την νόσο.

Σύμφωνα με το σχετικό Πρωτόκολλο, θα πρέπει τα εν λόγω πρόσωπα να μπουν σε καραντίνα και να τεθούν υπό επιτήρηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών του ΕΟΔΥ, όσοι έχουν ταξιδέψει προσφάτως στην Ιταλία και εμφανίσουν συμπτώματα που τους ανησυχήσουν, δεν πρέπει να μεταβούν μόνοι τους σε νοσοκομείο - προκειμένου να αποτραπεί διασπορά της νόσου - αλλά να καλέσουν ιατρική βοήθεια στο σπίτι.

Των σχετικών ανακοινώσεων ακολούθησε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, υπό τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Γιάννης Κωτσιόπουλος και Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Υπουργός Υγείας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει συγκαλέσει σύσκεψη στις 17:00 στην Περιφέρεια, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών της Β. Ελλάδας Δημήτρη Τσαλικάκη και Παναγιώτη Μπογιατζίδη και του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου.