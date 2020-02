Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πολλαπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε Ιταλία και Γαλλία

Γεγονός είναι ο πρώτος νεκρός στη Γαλλία, ενώ μακραίνει η λίστα στην Ιταλία. Οι ανακοινώσεις των Αρχών.

Ένας Γάλλος, ο οποίος είχε μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό που εμφανίστηκε στην Κίνα, πέθανε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για έναν άνδρα 60 ετών. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχει και 12ος νεκρός (ένας άνδρας 69 ετών), ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα έχουν φτάσει τα 374.

Περιλαμβανομένου του ασθενούς που απεβίωσε, πέντε νέα κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί στη Γαλλία από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Προς το παρόν ο απολογισμός του κορονοϊού Covid-19 στη Γαλλία είναι δύο θάνατοι - του 60χρονου Γάλλου και ενός 80χρονου Κινέζου τουρίστα- έντεκα ασθενείς που ανάρρωσαν και τέσσερις ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, δηλ. συνολικά 17 κρούσματα.

«Το 17ο επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι ένας άνδρας 60 ετών, Γάλλος, που ελέγχθηκε χθες επειγόντως στο νοσοκομείο Πιτιέ-Σαλπετριέρ όντας σε πολύ σοβαρή κατάσταση και ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε τη νύχτα», ανακοίνωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Ζερόμ Σαλομόν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η έρευνα ξεκίνησε επειγόντως» προκειμένου να προσδιοριστεί ο τόπος όπου ο ασθενής αυτός μπορεί να έχει μολυνθεί και το περιβάλλον του, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως «όλες οι λεπτομέρειες των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη» θα παρουσιαστούν από τον υπουργό Ολιβιέ Βεράν σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ.

Εκτός από τον 60χρονο που πέθανε, δύο νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό επιβεβαιώθηκαν σήμερα, πλέον των δύο που είχαν ανακοινωθεί χθες το βράδυ.

Το ένα είναι «ένας Γάλλος 55 ετών που νοσηλεύεται στην Αμιέν (βόρεια) και ο οποίος είναι σε σοβαρή κλινική κατάσταση σε θάλαμο ανάνηψης», διευκρίνισε ο Σαλομόν.

Το άλλο κρούσμα που έγινε γνωστό σήμερα το πρωί «είναι ένας Γάλλος 36 ετών που νοσηλεύεται στο Στρασβούργο» και ο οποίος «δεν παρουσιάζει σοβαρές ενδείξεις», συνέχισε λέγοντας πως ο ασθενής αυτός είχε επιστρέψει από τη Λομβαρδία, μία από τις περιοχές της Ιταλίας που επλήγησαν από την ασθένεια.

Τα δύο κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες βράδυ είναι μια Κινέζα που επέστρεψε από την Κίνα στις 7 Φεβρουαρίου, που νοσηλεύεται στο Παρίσι «χωρίς καμία σοβαρή ένδειξη» και «ένας άνδρας εξήντα ετών που νοσηλεύεται αφού διέμεινε επανειλημμένως στη Λομβαρδία», ο οποίος επίσης δεν παρουσιάζει καμία σοβαρή ένδειξη, είπε ο Ζερόμ Σαλομόν.

Τέλος, παιδιά «μιας σχολικής ομάδας της Κουρμπεβουά που επέστρεψαν από ένα ταξίδι στη Λομβαρδία» υπεβλήθησαν επίσης σε τεστ επειδή ορισμένα παρουσίαζαν συμπτώματα, αλλά τα αποτελέσματα είναι «αρνητικά».